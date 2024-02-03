Китайские банки не горят желанием финансировать "белый список" застройщиков

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Китайские банки опасаются кредитовать застройщиков, которые находятся в затруднительном положении, ведь это может негативно повлиять на качество активов.

Об этом сообщает Reuters.

В рамках механизма "белого списка проектов" органы власти 35 городов по всей стране готовятся рекомендовать банкам жилые проекты, которые нуждаются в финансовой поддержке. Застройщики надеются, что новый механизм поможет включить некоторые из их проектов в "белый список".

Правительство Китая надеется свести на нет кризис ликвидности, который возник на рынке жилья, повысить доверие к застройщикам. Проект призван ускорить выдачу проектных кредитов банками.

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Однако банки боятся негативного влияния на качество активов, поэтому относятся к инициативе с осторожностью.

По словам Reuters, Менеджер по корпоративному кредитованию одного из акционерных банков заявил, что банки будут отдавать приоритет контролю за рисками в рамках нового механизма "Белого списка проектов", а не будут брать на баланс "значительные безнадежные долги".

В рамках "белого списка" приоритет банки будут предоставлять государственным проектам, которые имеют больше ликвидности, и запас финансов.

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Напомним:

Суд Гонконга 29 января принял решение о ликвидации гиганта недвижимости China Evergrande Group. Это вызвало волны на финансовых рынках Китая, которые разрушаются, поскольку политики пытаются сдержать углубление кризиса.