Продажі Apple в Китаї виявилися слабшими за прогнози

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Компанія Apple повідомила про поглиблення спаду продажів у Китаї, попри те, що загальні продажі iPhone виявилися вищими, ніж очікувалося, і компанія повернулася до зростання доходів.

Про це пише Bloomberg із посиланням на фінансову звітність компанії.

Продажі в Китаї впали на 13% до 20,8 млрд дол у першому фінансовому кварталі, який закінчився 30 грудня, йдеться в повідомленні компанії в четвер. Це значно менше, ніж 23,5 млрд дол, які прогнозували аналітики, і стало найслабшим грудневим кварталом Apple в азійській країні з першого періоду 2020 року.

"Ми не задоволені падінням, але ми знаємо, що Китай є найбільш конкурентним ринком у світі", - сказав фінансовий директор Лука Маестрі в інтерв'ю Bloomberg Television.

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Акції впали більш ніж на 3% на тривалих торгах після оприлюднення звіту. У четвер вони закрилися на рівні 186,86 доларів у Нью-Йорку.

Маестрі також попередив, що зростання продажів Apple може бути не тривалим. За його словами, поточний квартал буде важко порівняти з періодом минулого року, коли відкладений попит на iPhone додав до продажів близько 5 млрд дол. У той час Apple відновлювалася після обмежень у ланцюжку поставок, спричинених карантином у Китаї, і споживачі вимагали iPhone.

"Коли ми вилучимо цей вплив з торішнього доходу, ми очікуємо, що як загальний дохід компанії в березні, так і дохід від продажу iPhone буде на рівні минулого року", - заявив Маестрі.

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Apple бореться зі зниженням споживчих витрат у Китаї, зростанням конкуренції та розширенням урядових заборон на іноземні технології. Huawei Technologies Co. минулого року представила нову лінійку смартфонів на чипах китайського виробництва після того, як американський чорний список майже витіснив її з ринку.

Повернення Huawei викликало хвилю покупок у країні, і, за даними IDC, у четвертому кварталі обсяг поставок зріс на 36%.

Проблеми Apple в Китаї затьмарили загальний приріст доходів на 2,1% до 119,6 млрд дол. Аналітики в середньому прогнозували зростання на 1% до 118 млрд дол.

Завдяки цьому зростанню Apple вдалося уникнути п'ятого кварталу падіння поспіль - смуги, яка була б найгіршою з часів спаду в 1990-х роках. iPhone став яскравою плямою в цьому періоді, принісши 6% прибутку і перевищивши прогнози аналітиків.

Економічна правда