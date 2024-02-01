У США заявили, що зірвали хакерську операцію Китаю щодо критичної інфраструктури

Сполучені Штати заявили про зрив масштабної китайської операції з кібершпигунства, спрямованої на об'єкти критичної інфраструктури, що могла бути використана проти США у майбутній геополітичній кризі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

"Ця операція зірвала зусилля спонсорованих державою хакерів (КНР) отримати доступ до критично важливої інфраструктури США, яку (Китай) міг би використати під час майбутньої кризи", – заявив помічник генерального прокурора Метью Олсен з відділу національної безпеки Міністерства юстиції США.

Контроперація, проведена спільно Міністерством юстиції США та ФБР, дозволила видалити шкідливе китайське програмне забезпечення з мережі, що складається з "сотень скомпрометованих американських роутерів", йдеться в заяві обох відомств.

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США та їхні ключові союзники розкрили китайську кампанію, що отримала назву Volt Typhoon, у травні 2023 року, коли аналітики Microsoft, відкривши нову вкладку, виявили, що вона була націлена на величезну кількість об'єктів – від телекомунікаційних мереж США до транспортних вузлів.

Деякі аналітики вважають, що згаданою Олсеном кризою може бути потенційне вторгнення на Тайвань, де Китай може використати проникнення в американські мережі.

Як заявив під час телефонного брифінгу для ЗМІ заступник начальника відділу національної безпеки Міністерства юстиції США Шон Ньюелл, операція Сполучених Штатів включала виведення з ладу сотень американських маршрутизаторів для малих офісів і домашніх комп'ютерів, які були частиною шкідливого програмного забезпечення.

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"Ці кіберактивісти використовують цей ботнет для приховування злому американської та іноземної критичної інфраструктури серед інших зловмисних кіберактивностей", – додав Ньюелл.

Невідомо, скільки американських пристроїв було заражено в результаті китайської операції, але в американській заяві сказано, що ФБР продовжує розслідування.

Напередодні стало відомо, що хакери, пов'язані з китайським урядом, готуються завдати реальної шкоди американцям та націлились на об'єкти критичної інфраструктури Сполучених Штатів.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року у ЄС попередньо погодили створення "європейського кіберщита" – механізму посиленого реагування на кіберінциденти й кіберспівпраці у ЄС.

Загальний бюджет усіх заходів, передбачених регламентом ЄС про кіберсолідарність, становить 1,1 мільярда євро, з яких близько двох третин будуть профінансовані через програму "Цифрова Європа".

Європейська правда