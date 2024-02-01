Депозитарій Euroclear торік заробив 4,4 мільярди євро за рахунок заморожених російських активів

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Минулого року міжнародний депозитарій Euroclear заробив 4,4 млрд євро на російських активах, заморожених через санкції ЄС.

Про це пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

"Депозитарій прзвітував, що прибутки, пов'язані з відсотками від російських активів, зросли більш ніж у чотири рази з 821 млн євро у 2022 році через зростання відсоткових ставок", - пише FT.

Загальний чистий процентний дохід Euroclear підскочив до 5,5 млрд євро в 2023 році з 1,17 млрд євро в 2022 році, причому більша частина цього доходу пов'язана з російськими активами.

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Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, це більшість з 260 млрд євро російських активів, заморожених західними санкціями після початку повномасштабного вторгненн РФ в Україну.

Газета нагадує, що європейські посадовці розглядають шляхи використання доходів, які Euroclear отримав від реінвестування залишків на рахунках, для підтримки України.

У понеділок країни ЄС одноголосно схвалили нові правила, які прокладуть шлях до такого кроку, зробивши обов'язковим резервування прибутків.

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"Але законодавство не матиме зворотної сили до прибутків з 2023 року, а лише до тих, які будуть накопичені після того, як нові правила набудуть чинності в найближчі тижні. Це означає, що надходження Euroclear у 2023 році в розмірі 4,4 млрд євро, ймовірно, не будуть зарезервовані для України.

За даними бельгійського уряду, Euroclear вже сплатив 1,08 млрд євро регулярного корпоративного податку до Бельгії у 2023 році, і ці гроші пішли на заходи з підтримки українців", - пише FT.

Європейська комісія готує подальше законодавство, щоб фактично вилучати прибутки, які будуть відкладені, а потім перераховувати їх до фонду для України.

Уряд Німеччини заявив, що вважає вилучення непередбачених прибутків Euroclear правильним підходом.

Водночас США наполягають на повному арешті суверенних активів Росії, а не лише на арешті прибутків Euroclear, на що деякі партнери по G7 дивляться скептично.

Такі країни, як Німеччина і Франція, а також Європейський центральний банк попередили про потенційні ризики для фінансової системи, побоюючись, що такий крок може призвести до того, що інші центральні банки виведуть свої активи в євро.

Нагадаємо:

Міжнародний депозитарій Euroclear прозвітував про отримання близько 3 млрд євро відсоткового доходу від заморожених російських активів за 9 місяців 2023 року.

Економічна правда