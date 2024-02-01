Депозитарий Euroclear в прошлом году заработал 4,4 миллиарда евро за счет замороженных российских активов

getty images

В прошлом году международный депозитарий Euroclear заработал 4,4 млрд евро на российских активах, замороженных из-за санкций ЕС.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на финансовый отчет Euroclear.

"Депозитарий отчитался, что доходы, связанные с процентами от российских активов, выросли более чем в четыре раза с 821 млн евро в 2022 году из-за роста процентных ставок", - пишет FT.

Общий чистый процентный доход Euroclear подскочил до 5,5 млрд евро в 2023 году с 1,17 млрд евро в 2022 году, причем большая часть этого дохода связана с российскими активами.

Реклама:

Euroclear держит около 191 млрд евро, принадлежащих российскому Центробанку, это большинство из 260 млрд евро российских активов, замороженных западными санкциями после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Газета напоминает, что европейские чиновники рассматривают пути использования доходов, которые Euroclear получил от реинвестирования остатков на счетах, для поддержки Украины.

В понедельник страны ЕС единогласно одобрили новые правила, которые проложат путь к такому шагу, сделав обязательным резервирование доходов.

Реклама:

"Но законодательство не будет иметь обратной силы к доходам с 2023 года, а только к тем, которые будут накоплены после того, как новые правила вступят в силу в ближайшие недели. Это означает, что поступления Euroclear в 2023 году в размере 4,4 млрд евро, вероятно, не будут зарезервированы для Украины.

По данным бельгийского правительства, Euroclear уже уплатил 1,08 млрд евро регулярного корпоративного налога в Бельгию в 2023 году, и эти деньги пошли на мероприятия по поддержке украинцев", - пишет FT.

Европейская комиссия готовит дальнейшее законодательство, чтобы фактически изымать прибыли, которые будут отложены, а затем перечислять их в фонд для Украины.

Правительство Германии заявило, что считает изъятие непредвиденных прибылей Euroclear правильным подходом.

В то же время США настаивают на полном аресте суверенных активов России, а не только на аресте доходов Euroclear, на что некоторые партнеры по G7 смотрят скептически.

Такие страны, как Германия и Франция, а также Европейский центральный банк предупредили о потенциальных рисках для финансовой системы, опасаясь, что такой шаг может привести к тому, что другие центральные банки выведут свои активы в евро.

Напомним:

Международный депозитарий Euroclear отчитался о получении около 3 млрд евро процентного дохода от замороженных российских активов за 9 месяцев 2023 года.

Экономическая правда