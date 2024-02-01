Лідери ЄС домовилися про виділення Україні 50 мільярдів євро

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Лідери країн-членів ЄС домовилися про виділення Україні 50 млрд євро в рамках проєкт Ukraine Facility.

Про це повідомив глава Європейської ради Шарль Мішель у X.

"Усі 27 лідерів домовилися про додатковий 50 млрд євро підтримки для України в рамках бюджету ЄС. Це забезпечує стійке, довгострокове, передбачуване фінансування для України", – зазначив Мішель.

We have a deal. #Unity



All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.



This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.



EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is… Реклама: February 1, 2024

Погодження фінансування відкриє для України доступ до фінансового ресурсу в 50 млрд євро на 4 роки, з яких 39 млрд євро буде спрямовано на забезпечення макрофінансової стабільності.

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Нагадаємо:

Після грудневого саміту ЄС багато лідерів висловили впевненість, що Євросоюз неодмінно ухвалить рішення про фінансову підтримку України на початку року.

Також наприкінці грудня Кабінет Міністрів України затвердив проєкт плану Ukraine Facility для надання Європейській комісії.

Економічна правда.