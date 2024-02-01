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Лідери ЄС домовилися про виділення Україні 50 мільярдів євро

Четвер, 1 лютого 2024, 12:44 - Ігор Пилипів
 
getty images

Лідери країн-членів ЄС домовилися про виділення Україні 50 млрд євро в рамках проєкт Ukraine Facility.

Про це повідомив глава Європейської ради Шарль Мішель у X.

"Усі 27 лідерів домовилися про додатковий 50 млрд євро підтримки для України в рамках бюджету ЄС. Це забезпечує стійке, довгострокове, передбачуване фінансування для України", – зазначив Мішель.

Погодження фінансування відкриє для України доступ до фінансового ресурсу в 50 млрд євро на 4 роки, з яких 39 млрд євро буде спрямовано на забезпечення макрофінансової стабільності.

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Нагадаємо:

Після грудневого саміту ЄС багато лідерів висловили впевненість, що Євросоюз неодмінно ухвалить рішення про фінансову підтримку України на початку року.  

Також наприкінці грудня Кабінет Міністрів України затвердив проєкт плану Ukraine Facility для надання Європейській комісії.

Економічна правда. 

ЄС фінанси Україна
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