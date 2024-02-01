В Мінекономіки розповіли, коли очікують перший транш за програмою Ukraine Facility від ЄС

Україна очікує отримати перший транш макрофінансової підтримки від ЄС обсягом 4,5 мільярда євро у березні.

Про це повідомила перша віцепрем’єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Єврорада підтримала перегляд бюджету ЄС, в якому буде передбачено 50 млрд євро на макрофінансову підтримку України, що має здійснюватися в рамках програми Ukraine Facility впродовж 2024-2027 років.

Свириденко зазначила, що наступним етапом стане визначення фінальних умов програми в рамках тріалогу між Європейською радою, Єврокомісією та Європейським парламентом. Фінальний регламент має ухвалити Європарламент під час пленарної сесії, запланованої на 26-29 лютого 2024 року.

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"Ми розраховуємо отримати перший платіж обсягом 4,5 млрд євро вже у березні. Наразі Уряд працює над відповідною угодою про перехідне фінансування спільно з європейськими партнерами. Ми вдячні нашим союзникам за допомогу та довіру до України", — додала очільниця Мінекономіки.

рЗа її словами, ішення Європейської ради також відображає позитивну оцінку підготовки Плану для Ukraine Facility, яка відбувається за координації Міністерства економіки. Після затвердження регламенту в Європарламенті, відповідні фінальні умови програми буде враховано у Плані.

Коли документ буде затверджено Урядом, План буде передано на розгляд Європейській Комісії.

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План для Ukraine Facility передбачає здійснення структурних реформ в державному секторі, проведення низки економічних реформ, спрямованих на розвиток бізнес-клімату та підприємництва, а також кроки для розвитку пріоритетних секторів, що можуть забезпечити швидке економічне зростання.

Підтримка в рамках програми надаватиметься щоквартально за виконання визначених у Плані критеріїв щодо проведення передбачених реформ.

Нагадуємо:

Лідери країн-членів ЄС домовилися про виділення Україні 50 млрд євро в рамках проєкт Ukraine Facility.