Депозитарій Euroclear заробив 3 мільярди євро за рахунок заморожених російських активів

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Міжнародний депозитарій Euroclear прозвітував про отримання близько 3 млрд євро відсоткового доходу від заморожених російських активів.

Про це йдеться у звіті Euroclear про фінансові результати за 9 місяців 2023 року.

За словами депозитарію, прибуток від російських активів був зумовлений двома факторами: високими відсотковими ставками та сумою грошових коштів, який Euroclear зобов'язаний інвестувати.

Тому майбутні прибутки залежатимуть від зміни ставок і розміру інвестованих коштів на тлі санкційного режиму, що розвивається. При цьому в Euroclear очікують, що зростання грошового балансу "почне стабілізуватися" у міру зниження темпів накопичення заблокованих платежів і погашень.

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Як зазначає Bloomberg, ці оновлені дані, цілком імовірно, посилять дискусії в ЄС щодо пропозиції запровадити податок з прибутку від інвестиції російських активів і передати виручені кошти на відновлення України.

У четвер в Брюсселі розпочинається дводенний саміт, на якому серед інших тем обговорюватимуть це питання. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обіцяла представити план влітку, однак цього не сталося.

За словами Politico, Євросоюз відклав рішення про введення спеціального податку через незгоду кількох учасниць блоку, включно з Німеччиною і Францією. Загалом у країнах ЄС заблоковані понад 200 млрд євро активів російського Центробанку, більша їх частина зберігається в бельгійському кліринговому банку Euroclear.

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Економічна правда