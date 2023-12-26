Інвестувати в Україну вигідно, попри війну: інвестори пояснили чому - дослідження

Кількість керівників бізнесів, які вважають вигідними інвестиції в Україну, зросла майже вдвічі з 2022 року, попри війну.

Це показало дослідження Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) "Індекс інвестиційної привабливості України".

"Попри те, що оцінка СЕО членських компаній Асоціації поточного стану інвестиційного клімату у 2023 році залишається переважно негативною, кількість топменеджерів, які вважають, що нові інвестиції в Україну будуть вигідними, зросла майже вдвічі", - йдеться в повідомленні ЄБА.

Повномасштабна військова агресія Росії проти України продовжує очолювати перелік факторів негативного впливу на інвестиційний клімат, на другому та третьому місцях – корупція та слабка судова система.

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Серед позитивних змін бізнес-лідери найвище оцінили надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, дерегуляційні ініціативи та диджиталізацію державних послуг.

Наразі більшість, а саме 84% опитаних директорів членських компаній Асоціації, вважають інвестклімат несприятливим. Втім серед них зменшилась кількість респондентів, що вважають його вкрай несприятливим – з 37% до 24%. Нейтрально оцінюють поточний інвестклімат 7% топменеджерів, і ще 9% вважають його скоріше сприятливим.

Попри війну, 32% вважають, що новим інвесторам буде вигідно заходити в Україну (рік тому так вважали 17% респондентів). При цьому 57% опитаних нами компаній, що вже присутні на українському ринку, збираються інвестувати в Україну під час війни, а 79% готові долучатися до процесу відбудови.

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Оцінка динаміки інвестклімату за попередній рік залишається стриманою. Майже половина респондентів, а саме 48% вказують на погіршення інвестиційного клімату, 39% вважають, що суттєвих змін не відбулось, і 13% вважають, що інвестклімат поліпшився.

Протягом наступних шести місяців 38% очікують подальшого погіршення ситуації, а 48% вважають, що інвестклімат не зазнає суттєвих змін. Водночас 14% топменеджерів прогнозують покращення ситуації у першій половині 2024 року.