Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование

Количество руководителей бизнесов, которые считают выгодными инвестиции в Украину, выросло почти вдвое с 2022 года, несмотря на войну.

Это показало исследование Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) "Индекс инвестиционной привлекательности Украины".

"Несмотря на то, что оценка СЕО членских компаний Ассоциации текущего состояния инвестиционного климата в 2023 году остается преимущественно негативной, количество топ-менеджеров, которые считают, что новые инвестиции в Украину будут выгодными, выросла почти вдвое", - говорится в сообщении ЕБА.

Полномасштабная военная агрессия России против Украины продолжает возглавлять перечень факторов негативного влияния на инвестиционный климат, на втором и третьем местах - коррупция и слабая судебная система.

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Среди положительных изменений бизнес-лидеры высоко оценили предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, дерегуляционные инициативы и диджитализацию государственных услуг.

На сегодня большинство, а именно 84% опрошенных директоров членских компаний Ассоциации, считают инвестклимат неблагоприятным. Впрочем, среди них уменьшилось количество респондентов, которые считают его крайне неблагоприятным - с 37% до 24%. Нейтрально оценивают текущий инвестклимат 7% топ-менеджеров, и еще 9% считают его скорее благоприятным.

Несмотря на войну, 32% считают, что новым инвесторам будет выгодно заходить в Украину (год назад так считали 17% респондентов). При этом 57% опрошенных нами компаний, которые уже присутствуют на украинском рынке, собираются инвестировать в Украину во время войны, а 79% готовы участвовать в процессе восстановления.

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Оценка динамики инвестклимата за предыдущий год остается сдержанной. Почти половина респондентов, а именно 48% указывают на ухудшение инвестиционного климата, 39% считают, что существенных изменений не произошло, и 13% считают, что инвестклимат улучшился.

В течение следующих шести месяцев 38% ожидают дальнейшего ухудшения ситуации, а 48% считают, что инвестклимат не претерпит существенных изменений. В то же время 14% топ-менеджеров прогнозируют улучшение ситуации в первой половине 2024 года.