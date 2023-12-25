У Кабміні оголосили про виконання однієї з умов МВФ в інвестиційній сфері

Україна виконала один зі структурних маяків Міжнародного валютного фонду у сфері інвестицій.

Про це повідомляється на "Урядовому порталі".

"Схвалено протокольним рішенням проєкт Дорожньої карти реформування управління публічними інвестиціями. Таким чином забезпечено виконання структурного маяка, передбаченого Меморандумом про економічну та фінансову політику з МВФ", - йдеться в повідомленні.

Дорожня карта є рамковим документом, що розроблений з урахуванням рекомендацій Світового банку та МВФ та європейських практик, а також потреб у швидкому відновленні й післявоєнній відбудові.

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Метою Дорожньої карти є формування основних принципів та напрямів побудови системи управління публічними інвестиціями.

Зокрема, Дорожньою картою передбачено:

прийняття рішень про здійснення публічних інвестицій в рамках стратегічного та середньострокового бюджетного планування та створення Стратегічної інвестиційної ради;

поширення процедур управління публічними інвестиціями на всі інвестиційні проєкти, пов’язані з відбудовою, відновленням та розвитком, через єдине визначення публічного інвестиційного проєкту;

уніфікацію підходів до оцінки та відбору публічних інвестиційних проєктів, незалежно від джерел та механізмів фінансування, та створення єдиного проектного портфеля для забезпечення пріоритезації та отримання доступу до фінансування;

оцінку Мінфіном фінансової сталості публічних інвестицій та посилення управління відповідними фіскальними ризиками;

створення на основі оновленої методологічної бази управління публічними інвестиціями єдиної ІТ-екосистеми;

розбудову спроможностей з управління публічними інвестиціями на центральному та місцевому рівні.

Надалі доручено Мінфіну за участі Мінекономіки, Мін’юсту, Мінінфраструктури та інших заінтересованих сторін розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів план заходів щодо реалізації Дорожньої карти до 1 червня 2024 року.

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