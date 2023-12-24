OpenAI веде переговори про залучення нових інвестицій на 100 мільярдів доларів  – Bloomberg

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Компанія-розробниця чат-боту на основі штучного інтелекту ChatGPT - OpenAI веде переговори щодо нового раунду фінансування на суму не менше 100 млрд дол.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання з посиланням на власні джерела, зазначає, що умови, оцінка і терміни раунду фінансування ще не остаточно визначені і можуть змінитися.

OpenAI також провела переговори щодо залучення фінансування для нового підприємства з виробництва чіпів з компанією G42 з Абу-Дабі, що базується в Абу-Дабі.

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Наразі незрозуміло чи пов'язані між собою підприємство з розробки чіпів і ширше фінансування компанії. OpenAI обговорювала залучення від 8 до 10 мільярдів доларів США від G42.

"OpenAI планує завершити окрему тендерну пропозицію під керівництвом Thrive Capital на початку січня, що дозволить співробітникам компанії продати акції за ціною 86 мільярдів доларів", – йдеться в повідомленні.

Крім того, компанія Microsoft раніше взяла на себе зобов'язалася інвестувати понад 10 млрд дол у OpenAI.

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Нагадаємо:

У травня цього року OpenAI знайшов нових інвесторів, завершивши продаж акцій на суму 300 млн дол при оцінці в 27-29 млрд дол.