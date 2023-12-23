Китай простимулює економіку на 140 мільярдів доларів

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Китайський уряд виділив 1 трлн юанів (140 млрд дол) для боротьби із економічними наслідками Covid 19, слабким споживчим попитом, відтоком іноземних інвестицій, зниженням експорту та поглибленням кризи на ринку нерухомості.

Про це повідомляє Reuters.

Вищий орган планування Китаю визначає другу чергу використання понад 800 млрд юанів із суми 1 трлн юанів, які планується використати для державного фінансування економічного відновлення.

Як зазначається, гроші підуть на випуск облігацій, в тому числі для боротьби із повенями та наслідками стихійних лих. Національна комісія з розвитку і реформ (NDRC) заявила, що вона вже визначила 9 600 проєктів із запланованими інвестиціями на суму понад 560 млрд юанів.

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"Реалізація проєктів покращить систему контролю за повенями в Китаї, механізм реагування на надзвичайні ситуації та можливості надання допомоги в разі стихійних лих, а також покращить захист життя та майна людей, тому це дуже важливо", - зазначили в NDRC.

Як повідомляє китайське державне інформаційне агентство Сіньхуа, додатковий випуск облігацій на 1 трильйон юанів збільшить дефіцит бюджету Китаю у 2023 році з 3% до приблизно 3,8%.

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Очікується, що в 2024 році економіка Китаю матиме більш сприятливі умови та більше можливостей, ніж викликів. Макроекономічна політика продовжуватиме підтримувати відновлення економіки.

Китайська економіка зазнає найбільшого дефляційного тиску за останні 3 роки, а слабкий внутрішній попит ставить під сумнів економічне відновлення у 2024 році.