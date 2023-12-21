Україна та Молдова підписали домовленості про спільний контроль на пунктах пропуску на кордоні

Урядовий портал

Україна та Молдова домовились про спільний контроль на пунктах пропуску на кордоні.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час онлайн-зустрічі прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та Прем’єр-міністра Молдови Доріна Речана було підписано низку протоколів, які спростять і зменшать час перетину українсько-молдовського кордону для громадян і вантажів.

"Сьогоднішні домовленості не лише активізують торговельно-економічну співпрацю між Україною та Молдовою, а й підвищать ефективність і дієвість пропускних спроможностей кордону із застосуванням найкращих європейських практик. Останнє є особливо важливим у контексті нашого спільного руху до Європейського Союзу", — наголосив Шмигаль.

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Також очільники урядів обговорили подальший розвиток логістики. Глава Кабміну підкреслив, що Україна зацікавлена поширювати практику спільного контролю на всі пункти пропуску із сусідніми європейськими країнами.

У пресслужбі уряду України "Європейській правді" уточнили, що сторони підписали сім протоколів.

Нагадуємо:

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Мінвідновлення розпочало перемовини із Молдовою та Румунією щодо створення "зеленого коридору" між пунктами пропуску "Рені (Україна) – Джурджулешти (Молдова) – Галац (Румунія)" для пришвидшення експорту української агропродукції.