Україна розпочала перемовини про "зелений коридор" з Молдовою та Румунією: для збільшення експорту

Мінвідновлення розпочало перемовини із Молдовою та Румунією щодо створення "зеленого коридору" між пунктами пропуску "Рені (Україна) – Джурджулешти (Молдова) – Галац (Румунія)" для пришвидшення експорту української агропродукції.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Тема запуску "зеленого коридору" стала ключовою в перемовинах за участі заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача, державного секретаря Міністерства інфраструктури та регіонального розвитку Республіки Молдови Мірча Паскалуце та державним секретарем транспорту та інфраструктури Румунії Іонелем Скріоштяну.

У Мінвідновлення розповіли, що пропозиція запровадити "зелений коридор" включає низку заходів для всіх трьох країн.

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"У першу чергу йдеться про спільний контроль між Україною та Молдовою та скоординований контроль між Молдовою та Румунією. Завдяки цьому рішенню ми зможемо зменшити кількість зупинок для вантажівок та відповідно пришвидшити контроль. Глобально це рішення дозволить вирішити питання комплексного розвитку інфраструктури на україно-молдавсько-румунському кордоні", – пояснив Деркач.

Ці пункти пропуску розташовані один біля одного та є стратегічними для товарів, що рухаються автомобілями до портів, зокрема румунського Галацу.

Для створення "зеленого коридору" необхідні ще низка кроків, зокрема розбудова пункту пропуску "Рені". Це дозволить представникам контролюючих органів Молдови проводити всі необхідні процедури на виїзді з України.

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План запуску "зеленого коридору" також передбачає реконструкцію дороги Рені – Галац і розширення її з 2 до 4 смуг та додаткове технічне оснащення пунктів пропуску. Всі ці заходи можливі за підтримки рішення всіх трьох сторін.

Наразі пункт пропуску "Рені – Джурджулешти" за добу пропускає близько 50 вантажівок. Натомість це один із ключових автомобільних пунктів пропуску, що веде до румунських портів.

"Ключова мета розбудови інфраструктури цього пункту пропуску та "зеленого коридору" – збільшення фактичної пропускної здатності до щонайменше у 5 разів", - резюмували в Мінвідновлення.

мінвідновлення

Нагадуємо:

Верховна Рада 24 серпня ратифікувала внесення змін до угоди між Україною та Молдовою про діяльність залізничного транспорту. Ухвалені зміни дозволять здійснювати транзитні перевезення на дільниці Етулія (Молдова) – Рені (Україна) – Джурджулешти (Молдова), без тридобової зупинки у Рені.