Нідерланди дають перші 102 млн євро Україні з коштів на 2024 рік

Уряд Нідерландів 21 грудня оголосив про виділення першого траншу з понад 2 мільярдів євро, запланованих для України на 2024 рік, на гуманітарні потреби.

Про це йдеться в повідомленні уряду Нідерландів, який цитує "Європейська правда".

Пакет у розмірі 102 мільйони євро розрахований на перші чотири місяці 2024 року, аби допомогти Україні перебути зиму та підготуватися до весни.

Серед іншого, по 15 мільйонів євро будуть скеровані на Управління ООН з координації гуманітарних справ та розмінування сільськогосподарських угідь та деокупованих територій України.

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Ще 62 мільйони євро коштів Нідерландів підуть на підтримку уряду України в наданні базових послуг, відновленні критично важливої інфраструктури та забезпеченні реформ через програму для відновлення України та Молдови Світового банку.

Зрештою, 10 мільйонів євро допоможуть профінансувати обладнання для української електромережі.

В уряді Нідерландів нагадали, що 15 грудня до України прибував міністр зовнішньої торгівлі Нідерландів Жоффрей ван Леейвен, який оголосив про плани виділити додаткову допомогу на 2024 рік.

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Нагадаємо, нідерландський уряд на наступний рік заклав для України 2 мільярди євро військової підтримки, 295 мільйонів євро як внесок до Європейського фонду миру, 89 мільйонів євро на правосуддя й три мільйони євро на невійськову кіберпідтримку.

Європейська правда