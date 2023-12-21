Німеччина виділила ще 89 мільйонів євро Фонду енергетичної підтримки України

Уряд Німеччини виділив Фонду енергетичної підтримки України при Європейському енергетичному співтоваристві ще 88,5 мільйонів євро.

Про це повідомляє пресслужба німецького уряду.

"Федеральне міністерство економіки та захисту клімату надає 54,3 мільйона євро через KfW, а Федеральне міністерство закордонних справ - 34,2 мільйона євро. Це пов'язано з тим, що під час другої зими російської агресії проти України російські авіаудари також націлені на українську енергетичну інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

Кошти Фонду енергетичної підтримки Україна використовує для фінансування джерел енергії, запасних частин та обладнання, таких як трансформатори та генератори, які допомагають підтримувати енергопостачання в Україні. А також для ремонту зруйнованих підстанцій та електростанцій, щоб продовжувати забезпечувати населення електроенергією та теплом.

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Інша частина коштів буде спрямована на проекти зеленого енергетичного переходу, такі як фотоелектричні системи на громадських будівлях, а також на зелену відбудову України.

Наприкінці 2022 року уряд Німеччини вже сплатив 129,5 мільйонів євро до Фонду енергетичної підтримки. Таким чином, загальний внесок Німеччини склав 218 мільйонів євро.

Німеччина залишається найбільшим донором фонду, який з лютого 2022 року зібрав близько 400 мільйонів євро.

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В уряді Німеччини додали, що внески до Фонду енергетичної підтримки є частиною зимового пакету для України на суму понад 1,6 мільярда євро цього року, який також включає військові внески на протиповітряну оборону, підтримку політики розвитку та гуманітарну допомогу.

Нагадуємо:

Федеральна рада Швейцарії 20 грудня оголосила про виділення додаткових 11,8 мільйона швейцарських франків (12,5 мільйона євро) для допомоги українцям у зимовий період.