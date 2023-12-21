Украина и Молдова подписали договоренности о совместном контроле на пунктах пропуска на границе

Правительственный портал

Украина и Молдова договорились о совместном контроле на пунктах пропуска на границе.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Во время онлайн-встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и Премьер-министра Молдовы Дорина Речана был подписан ряд протоколов, которые упростят и уменьшат время пересечения украинско-молдавской границы для граждан и грузов.

"Сегодняшние договоренности не только активизируют торгово-экономическое сотрудничество между Украиной и Молдовой, но и повысят эффективность и действенность пропускных возможностей границы с применением лучших европейских практик. Последнее особенно важно в контексте нашего общего движения в Европейский Союз", - подчеркнул Шмыгаль.

Реклама:

Также руководители правительств обсудили дальнейшее развитие логистики. Глава Кабмина подчеркнул, что Украина заинтересована распространять практику совместного контроля на все пункты пропуска с соседними европейскими странами.

В пресс-службе правительства Украины "Европейской правде" уточнили, что стороны подписали семь протоколов.

Напоминаем:

Реклама:

Минвосстановления начало переговоры с Молдовой и Румынией по созданию "зеленого коридора" между пунктами пропуска "Рени (Украина) - Джурджулешты (Молдова) - Галац (Румыния)" для ускорения экспорта украинской агропродукции.