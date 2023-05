Справа Приватбанку: Коломойський відмовився свідчити на свій захист у Лондоні

Ексакціонер Приватбанку Ігор Коломойський вслід за своїм бізнес-партнером Геннадієм Боголюбовим відмовився надавати свідчення на свій захист у Високому суді Лондона.

Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

На слуханні у Високому суді Лондона 23 травня було підтверджено, що Коломойський не готовий підтримувати свою лінію захисту проти позову ПриватБанку під час перехресного допиту на майбутньому судовому слуханні по суті у Високому суді.

Крім того, було підтверджено, що жоден із свідків пана Коломойського також не готовий давати усні свідчення під час слухання по суті, кажуть у Приватбанку.

Слухання розпочнеться в понеділок, 12 червня, в Лондоні. Йдеться про багатомільярдний позов Приватбанку проти, зокрема, Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова щодо шахрайства та незаконного привласнення коштів.

"Таким чином, на суді не буде свідків, які б давали фактичні свідчення на користь пана Коломойського та пана Боголюбова", – зазначили у банку. При цьому відповідачі та їхні свідки не пояснили причин відмови від дачі свідчень.

У Приватбанку вважають, що це свідчить про те, що Коломойський та Боголюбов "не мають адекватної відповіді на заяви ПриватБанку щодо їхніх шахрайських дій".

На початку квітня стало відомо, що Геннадій Боголюбов відмовився надавати свідчення на свій захист в судовому слуханні по суті щодо позову ПриватБанку проти його ексвласників.

Як повідомлялося минулого року, перші слухання у Високому суді Лондона по суті справи за позовом ПриватБанку проти ексвласників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, які мали відбутися у червні цього року, після клопотання відповідачів перенесли на рік.

У Приватбанку очікують рішення Високого суда Лондона по суті у справі на початку наступного року.

Нагадуємо:

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту підтвердила, що Приватбанк до націоналізації був об'єктом масштабних шахрайських дій, що призвело до збитків в 5,5 млрд доларів.

Ексакціонери банку оскаржують рішення про націоналізацію у низці українських та закордонних судів.

У грудні 2017 року ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd, які ймовірно їм належать або перебувають під їхнім контролем.

Через рік суд визнав, що ПриватБанк подав позов, щоб отримати юрисдикцію суду Лондона на подачу позову проти Коломойського та Боголюбова. При цьому суддя визнав наявність у банку обґрунтованих вимог проти ексакціонерів щонайменше на кілька мільйонів доларів.

Разом з тим суд видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів. У лютому 2023 року Високий Суд Лондона розширив можливості для всесвітнього арешту активів Коломойського та Боголюбова.