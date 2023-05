Дело Приватбанка: Коломойский отказался давать показания в свою защиту в Лондоне

Экс-акционер Приватбанка Игорь Коломойский вслед за своим бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым отказался давать показания в свою защиту в Высоком суде Лондона.

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

На слушании в Высоком суде Лондона 23 мая было подтверждено, что Коломойский не готов поддерживать свою линию защиты против иска ПриватБанка во время перекрестного допроса на предстоящем судебном слушании по существу в Высоком суде.

Кроме того, было подтверждено, что ни один из свидетелей господина Коломойского также не готов давать устные показания во время слушания по существу, говорят в ПриватБанке.

Слушание начнется в понедельник, 12 июня, в Лондоне. Речь идет о многомиллиардном иске Приватбанка против, в частности, Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова о мошенничестве и незаконном присвоении средств.

"Таким образом, на суде не будет свидетелей, которые бы давали фактические показания в пользу господина Коломойского и господина Боголюбова", - отметили в банке. При этом ответчики и их свидетели не объяснили причин отказа от дачи показаний.

В ПриватБанке считают, что это свидетельствует о том, что Коломойский и Боголюбов "не имеют адекватного ответа на заявления ПриватБанка относительно их мошеннических действий".

В начале апреля стало известно, что Геннадий Боголюбов отказался давать показания в свою защиту в судебном слушании по существу по иску ПриватБанка против его экс-владельцев.

Как сообщалось в прошлом году, первые слушания в Высоком суде Лондона по существу дела по иску ПриватБанка против экс-владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которые должны были состояться в июне этого года, после ходатайства ответчиков перенесли на год.

В Приватбанке ожидают решения Высокого суда Лондона по существу по делу в начале следующего года.

Напоминаем:

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации "Приватбанка". Детективное агентство Kroll по итогам аудита подтвердило, что Приватбанк до национализации был объектом масштабных мошеннических действий, что привело к убыткам в 5,5 млрд долларов.

Экс-акционеры банка оспаривают решение о национализации в ряде украинских и зарубежных судов.

В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, которые вероятно им принадлежат или находятся под их контролем.

Через год суд признал, что ПриватБанк подал иск, чтобы получить юрисдикцию суда Лондона на подачу иска против Коломойского и Боголюбова. При этом судья признал наличие у банка обоснованных требований против экс-акционеров по меньшей мере на несколько миллионов долларов.

Вместе с тем суд издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов. В феврале 2023 года Высокий Суд Лондона расширил возможности для всемирного ареста активов Коломойского и Боголюбова.