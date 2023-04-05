Боголюбов відмовився давати свідчення на свій захист у справі Приватбанку в Лондоні

Геннадій Боголюбов відмовився надавати свідчення на свій захист в судовому слуханні по суті щодо позову ПриватБанку проти його ексвласників.

Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

Під час дводенного процесуального слухання, що проходило 29 та 30 березня, суддя дозволив окремим свідкам у справі, зокрема - ексакціонеру банку Ігорю Коломойському, надавати свідчення з України за допомогою відеозв’язку.

Інші свідки, включно з більшістю свідків, які даватимуть свідчення від імені ПриватБанку, братимуть участь у процесі особисто в Лондоні.

Боголюбов, як заявили у Приватбанку, не подав клопотання для отримання дозволу надавати свідчення онлайн.

На початку процесуального слухання з’ясувалося, що він взагалі не даватиме свідчення під час слухання справи по суті. Причини такого рішення озвучені не були. Також Боголюбов не викликав жодних інших свідків на підтримку своєї лінії захисту.

"Це може означати тільки те, що в нього немає гідної відповіді на твердження щодо шахрайства, висловлені проти нього", — заявили у Приватбанку.

Зазначається, що рішення Боголюбова підтвердив 29 березня його адвокат. Слухання зазначеної справи по чути має розпочатися у червні 2023 року.

Крім того, на цьому ж слуханні суддя зобов’язав Коломойського сплатити на суду 600 тис фунтів стерлінгів. Це сталося після того, як суддя зрештою дозволив ексвласнику банку внести останні зміни до відзиву Коломойського на позов ПриватБанку.

Суддя погодився, що Коломойський "був готовий знехтувати судовими рішеннями та не вести судовий процес у швидкий та розумний спосіб", та вирішив, що сплата у розмірі 600 тис фунтів стерлінгів на рахунок суду забезпечить витрати ПриватБанку на опрацювання таких змін.