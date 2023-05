Справа Приватбанку: рішення суду у Лондоні може бути на початку 2024 року

У Приватбанку очікують, що рішення Високого суда Лондона по суті у справі проти ексвласників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Про це голова правління Приватбанку Герхард Бьош розповів під час презентації річних результатів банку.

"Ми очікуємо, що слухання почнуться. В червні торік вони були призупинені через початок війни, а зараз є всі ознаки того, що ці слухання продовжаться", – розповів Бьош. Він додав, що багато людей поїдуть до Лондона як свідки, і вони вже готуються до слухань.

На його думку, є "високі шанси" того, що Приватбанк виграє в цій справі.

"Ми очікуємо цього рішення на початку 2024 року, і звісно тоді ми побачимо, як це рішення виглядатиме і як це допоможе нам стягнути ті активи (ексакціонерів Приватбанку – ЕП), які зараз заморожені по всьому світу", – зазначив голова правління банку.

Як повідомлялося минулого року, перші слухання у Високому суді Лондона по суті справи за позовом ПриватБанку проти ексвласників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, які мали відбутися у червні цього року, після клопотання відповідачів перенесли на рік.

Нагадуємо:

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту підтвердила, що Приватбанк до націоналізації був об'єктом масштабних шахрайських дій, що призвело до збитків в 5,5 млрд доларів.

Ексакціонери банку оскаржують рішення про націоналізацію у низці українських та закордонних судів.

У грудні 2017 року ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd, які ймовірно їм належать або перебувають під їхнім контролем.

Через рік суд визнав, що ПриватБанк подав позов, щоб отримати юрисдикцію суду Лондона на подачу позову проти Коломойського та Боголюбова. При цьому суддя визнав наявність у банку обґрунтованих вимог проти ексакціонерів щонайменше на кілька мільйонів доларів.

Разом з тим суд видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

У лютому 2023 року Високий Суд Лондона розширив можливості для всесвітнього арешту активів ексакціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.