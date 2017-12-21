Другий лондонський фронт: як Високий суд усмирив Коломойського і Боголюбова

Накануне стало известно о том, что в Высоком суде Англии начали рассматривать иск государственного Приватбанка к его экс-акционерам — Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Ближе к ночи по киевскому времени появилась сокрушительная для украинских олигархов новость о том, что их активы по всему миру на сумму 2,5 млрд долларов подлежат аресту.

Сторону Приватбанка представляет хорошо известная бывшим владельцам юридическая фирма Hogan Lovells, которая ранее в том же суде добилась успеха, защищая интересы Виктора Пинчука в споре с Коломойским и Боголюбовым.

Учитывая, что суд посчитал доводы истцов аргументированными для ареста активов олигархов, для днепропетровских олигархов Лондонский суд может обернуться очередной неудачей.

Хотя сам Коломойский пытается выглядеть спокойным и уверяет, что арест временный.

ЭП объясняет, с чего все началось, как экс-собственники банка до Лондонского суда побеждали на всех фронтах, и кто из представителей украинской власти сейчас им помогает.

За год c момента национализации Приватбанка, его экс-владельцы подали более 400 исков в различные судебные инстанции Украины с самыми разными претензиями.

Юристы Коломойского и Ко в украинских инстанциях чаще всего выходили победителями.

Суды разорвали договоры ипотеки и залогов, связанных с экс-владельцами компаний, признали не связанными с Коломойским членов семьи Игоря и Григория Суркисов и даже заставили Приватбанк выплачивать тем же Суркисам средства, которые в процессе национализации были конвертированы в капитал.

Казалось, пройдет еще несколько месяцев, и суды и вовсе отменят национализацию банка. В последние месяцы реваншистский ход Коломойского начал набирать еще большие обороты.

Амстердам-Киев

Новый виток побед Коломойского в украинских судах начался после его "случайной встречи" в Амстердаме с генеральным прокурором Юрием Луценко в конце ноября.

Именно после этой "случайности" произошли несколько важных событий в Украине.

В начале декабря по решению Печерского суда ГПУ получила доступ к вещам и документам Приватбанка, которые касаются взаимоотношений госбанка с Hogan Lovells — юридической компании, которая защищает интересы Приватбанка в споре с Коломойским и Боголюбовым.

Суд предоставил следователям ГПУ доступ с возможностью изымать оригиналы таких документов:

все договора и дополнительные соглашения, заключенные с Hogan Lovells,

результаты проведенных иностранными юристами исследований и их анализ с 1 января 2015 до сегодняшнего времени,

результаты финансовых расследований, проведенных британской Kroll Associates U.K. Limited для "Приватбанка" за тот же период.

То есть, при желании бывшие собственники Приватбанка могли получить доступ к документации, которая напрямую касается защиты интересов отобранного у них банка.

Кроме этого, по информации собеседника в окружении олигарха, Коломойский давал показания не только следователям НАБУ, о чем раньше писала УП. Олигарх также встречался со следователями ГПУ, и это произошло как раз после контакта с Луценко.

Сам Луценко (уже после выхода публикации, ЭП) написал на своей странице в Facebook, что уголовные дела в отношении иностранных компаний не возбуждались и их отношения с Приватбанком и НБУ Генпрокуратура проверяла на основании заявления нардепа "БПП" Александра Дубинина.

Еще одно победное решение для бывших владельцев Приватбанка — 15 декабря Соломенский районный суд удовлетворил иск Коломойского о том, что его персональные данные не подлежат сбору, передаче или распространению.

Фактически бизнесмен отстоял в суде защиту своих персональных данных от Национального банка, Министерства финансов и ряда консалтинговых фирм. Это существенно ограничило нанятые Приватбанком компании в расследовании мошеннических схем экс-акционеров.

Так что вряд ли после всего этого можно назвать встречу генпрокурора и олигарха "случайной". И действиям Юрия Луценко также должна быть дана оценка.

Непереборчивая украинская Фемида была благосклонна к днепропетровскому олигарху. Чего не скажешь о судах других юрисдикций.

Лондонский — не Соломенский

Коломойский пока осторожно комментирует решение Лондонского суда. Его комментарий состоял всего из девяти слов и явно был подготовлен заранее. Олигарх считает, что это временный арест на время рассмотрения дела в суде.

Все попытки "Украинской правды" узнать расширенную позицию Коломойского относительно лондонского вердикта пока не увенчались успехом — бывший акционер ПриватБанка пообещал, что расскажет обо всем в ближайшее время.

"Конечно, решение это из неприятных и принесёт Боголюбову и Коломойскому много неудобств в повседневной жизни — заблокированные счета, лимиты на использование средств. Хотя не исключено, что они уже успели переоформить часть активов на родственников или аффилированные компании. Впрочем, это может быть ещё хуже — все сделки за полгода будут вызывать у судьи ещё большее подозрение", — поделился своими соображениями собеседник УП в окружении олигарха.

Сам факт ареста активов говорит о том, что юристы национализированного банка подали в Суд достаточно веские доказательства того, что экс-собственники могли выводить средства из банка.

"Приказ об аресте активов был выдан на основании детальных доказательств, представленных суду, из которых следует, что господа Коломойский и Боголюбов путем проведения ряда незаконных операций вывели из банка почти 2 млрд долларов, в результате чего, средства переводились компаниям, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем", — говорится в релизе Приватбанка.

Благодаря судебному разбирательству в Приватбанке рассчитывают вернуть более 2,5 млрд долл, с учетом процентов. Как раз в такую сумму американский Forbes оценивает общее финансовое состояние Коломойского и Боголюбова.

Подробности дела пока не известны, однако речь может идти об эпизодах, которые имели место быть еще в 2014 году.

Тогда менеджеры Приватбанка выдали 42 подконтрольным предприятиям кредиты под залог имущественных прав на товар, после чего те заключили сомнительные сделки со 100% предоплатой с нерезидентами. В результате этих операций банк лишился 19 млрд грн.

Кріс Хардмен

Если удары со стороны украинских судов в основном воспринимались как недоразумение и далеко неокончательные, то решение Лондонского суда куда серьезнее. Оно обязательно к выполнению не только за рубежом, но и в Украине.

Любопытно, что "Приватбанк" в суде представляет упомянутая компания Hogan Lovells, которая уже имеет успешные кейсы в споре с экс-акционерами. По данным наших собеседников, к делу могли привлечь юриста Криса Хардмена, который в личных беседах не раз говорил, что "уничтожит" Коломойского.

Ранее Хардмен уже встречался в этой инстанции с украинским олигархом по делу Виктора Пинчука против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Итогом этого разбирательства стало мирное соглашение, по которому бывшие акционеры ПриватБанка выплатили зятю экс-президента Кучмы около 1 млрд долларов.

Также на счету Хардмена — победа государства в деле казахастанского БТА Банка против Мухтара Аблязова.

Большая политика

Громкое решение об аресте активов олигархов произошло на фоне параллельных переговоров между Петром Порошенко и Коломойским.

Месяц назад двое собеседников УП из "стратегической семерки" рассказывали о том, что между ними продолжаются переговоры. По словам одного из инвестбанкиров, одним из главных "связующих" в переговорах является экс-глава АП Борис Ложкин, который встречался с днепропетровским олигархом на берегу Женевского озера. Также функцию переговорщика между Порошенко и Коломойским, по данным УП, выполняет влиятельный нардеп от БПП Александр Грановский.

В периметр сделки по долгу Коломойского перед "Приватбанком" предполагалось включить его встречные требования по долгу государства перед "Укрнафтой". Ранее Коломойский в комментарии ЭП опроверг это, утверждая, что общение с представителями АП действительно проходит, но никаких сделок никто не обсуждал.

Один из ближайших соратников президента заверил, что без согласия первого лица решения о походе в Лондонский суд не было бы. При этом, по его словам, президент принимал решение "из патриотических побуждений".

"Это было реально трудное решение для Порошенко. Какой у него был выбор? Или иметь максимально большое противодействие Коломойского, который начнет финансировать всех и вся в оппозиции и может создать реальные угрозы для переизбрания в 2019, или пойти на "договорняк". Но это означало бы "кинуть" страну где-то на миллиардов пять долларов. Порошенко выбрал первое", — заверил собеседник.