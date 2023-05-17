Верховний Суд скасував рішення на користь заводу Коломойського у справі ПриватБанку

Верховний суд частково задовольнив касаційну скаргу ПриватБанку за позовом Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ), скасувавши рішення попередніх інстанцій на користь підприємства Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Суд 17 травня направив позов НЗФ на новий розгляд.

"У цій справі НЗФ вимагає припинення зобов’язань за чотирма кредитними договорами із ПриватБанком, посилаючись на начебто його повне та належне виконання. Мова йде про кредит, що є елементом складної схеми виведення коштів, яка наразі досліджується Канцлерським судом штату Делавер (США), внаслідок впровадження якої ПриватБанк зазнав багатомільйонної матеріальної шкоди.



Як вже наголошував ПриватБанк, колишні власники використовують рішення українських судів у цій справі з метою обґрунтування нібито неможливості розгляду американського та ізраїльського позовів ПриватБанку судами відповідних країн, а також неможливості розгляду американськими судами позовів Міністерства юстиції США про цивільну конфіскацію активів, набутих злочинним шляхом", - заявили в держбанку.

Зазначається, що повний текст постанови оприлюднять найближчим часом.

У ПриватБанку нагадали, що після націоналізації держбанк ініціював судові позови проти своїх колишніх власників, Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, у різних юрисдикціях, зокрема у Великій Британії, США, на Кіпрі та в Ізраїлі, "у зв’язку зі схемами розкрадання, що призвели до заподіяння ПриватБанку багатомільярдних збитків".

З 2020 року позичальники, пов’язані з колишніми власниками, подали понад 200 позовів до ПриватБанку (які відтоді були об’єднані в 14 проваджень), вимагаючи визнання того, що їхні кредитні договори з ПриватБанком були припинені належним виконанням, додали у банку.

Нагадаємо:

22 січня 2021 року суд визнав припиненими всі зобов'язання підконтрольного Ігорю Коломойському Нікопольського заводу феросплавів, які стосуються кредитного договору на суму 14 млн дол.

Цю кредитну лінію банк надав НЗФ 2 лютого 2009 року з терміном повернення кредиту до 1 лютого 2010 року. Вона також згадана в позові Приватбанку до колишніх власників в США.

Північний апеляційний суд 14 квітня 2021 року відхилив апеляційну скаргу Приватбанку і залишив у силі рішення суду попередньої інстанції, яким визнано припиненими зобов'язання АТ "Нікопольський завод феросплавів" Ігоря Коломойського по одному із кредитних договорів. Банк подав касацію.

Економічна правда