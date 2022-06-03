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Справа ПриватБанку: ексвласники домоглися перенесення на рік суду у Лондоні. Вимоги до них зростуть до $4,5 млрд

П'ятниця, 3 червня 2022, 17:20 - Олексій Павлиш

Перші слухання у Високому суді Лондона по суті справи за позовом ПриватБанку проти ексвласників Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова, які мали відбутися у червні цього року, після клопотання відповідачів перенесли на рік.

Про це в інтерв'ю Forbes заявив СЕО держбанку Герхард Бьош.

"Слухання дійсно мали б розпочатися у червні цього року, однак, на жаль, попри наші намагання та бездоганну позицію Високий суд Лондона задовольнив клопотання відповідачів про перенесення слухання. Наразі воно заплановане на червень 2023 року.

Згідно з позицією відповідачів, війна в Україні істотним чином вплинула на їхню спроможність брати участь у засіданнях цього року. Хоча позитивним залишається те, що на суму позову продовжуватимуть нараховуватися проценти у розмірі близько $500 000 щодня, що збільшить суму позову майже до $4,5 млрд", - сказав Бьош.

ПриватБанк через війну не змінив свою позицію та хоче повернути усі кошти, що були виведені незаконним чином, додав він.

Нагадуємо:

У грудні 2017 року ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також 6 компаній, які ймовірно їм належать або перебувають під їхнім контролем.

У грудні 2018 року суд визнав позов невідповідним його юрисдикції, проте банк оскаржив це рішення в Апеляційному суді Англії та Уельсу у жовтні 2019 року.

Усі компанії-відповідачі фігурували у постановах Печерського райсуду Києва від 29 липня 2016 року, якими передбачається арешт низки рахунків у кіпрській філії Приватбанку в рамках розслідування про повернення кредитів рефінансування НБУ на суму 19 млрд грн.

Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів.

4 грудня 2018 року суд видав наказ про всесвітній арешт активів  екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів. Припис суду про всесвітній арешт активів лишився чинним до винесення судового рішення по суті, а сума збитків з урахуванням нарахованих процентів зросла до $3 млрд.

Суд також зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої  активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.

Економічна правда

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