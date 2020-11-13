"Орієнтуємось на експорт": Новий інвестор Марилівського спиртзаводу розповів про плани

Компанія з Молдови Zernoff, яка купила на приватизаційному аукціоні Марилівське МПД і зберігання спирту (Тернопільська область), коментуючи плани щодо об'єкту, заявила, що орієнтується на експорт, а на внутрішній ринок не розраховує.

Про це у коментарі ЕП розповів представник Zernoff.

На питання ЕП, чому компанію зацікавив об'єкт приватизації в Україні в епоху турбулетності та невизначеності, представник Zernoff відповів:

"Присутність на ринку України - це частина нашої стратегії по присутності в Європі та в чорноморських регіонах. Ми просто поступово йдемо за своїм планом. Україна - друга країна після Молдови, що буде далі - покаже час".

"Ми достатньо давно почали вивчати заводи, ми орієнтувались на визначений географічний регіон, місцезнаходження. Той об'єкт, який ми обрали, ми його і купили. Він нам здався найбільш привабливим, ми його знаємо давно, у нас з ним є давні відносини, які ми вирішили переоформити і закріпити", - пояснили у компанії, чому обрали саме Марилівське МПД і зберігання спирту.

"Ми дали за цей актив ту ціну, яка є для нас ринковою, і ми в жодному разі не переплачували б за актив, якби вважали, що він коштує дешевше. Це цікавий майданчик і своїм обладнанням, і можливістю швидкого старту.

Ми експортно орієнтована компанія, наші клієнти - це іноземці, на внутрішній ринок ми не розраховуємо, взаємодія з ринком України буде лише з постачальниками сировини, ну, і зі співробітниками, яких ми приймемо в штат. Ми виробляємо якісний продукт і успішно працюємо на європейських ринках", - розповіли у компанії.

"У наші плани входить повна модернізація заводу", - додав представник Zernoff.

За словами керівника компанії Едуарда Дьячука, основні ринки збуту Zernoff - Туреччина, Сербія, Ірак, Польща, Чехія, Ізраїль.

"Ми оцінювали ризики перед тим, як зайти в Україну. Я не вважаю, що Україна є непривабливою з точки зору інвестицій", - додав він.

Нагадаємо:

Фонд держмайна продав на приватизаційному аукціоні Марилівське МПД і зберігання спирту (Тернопільська область), стартова ціна зросла у 2,2 разів – з 54,7 млн грн до 120 млн грн.

Марилівське МПД і зберігання спирту (Тернопільська область) на приватизаційному аукціоні купила компанія з Молдови Zernoff, яка позиціонує себе як найбільшого виробника етилового спирту в Молдові.

Шостий об’єкт "Укрспирту" "пішов з молотка" за ціну, майже втричі вищу за стартову. Держпідприємство на Львівщині придбало ТОВ "ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС".

Раніше інвесторів знайшли Немирівське, Артемівське, Овечацьке, Лопатинське та Бершадське МПД.

Повідомлялось, що за 9 місяців поточного року "Укрспирт" отримав на 63,4% більше чистого прибутку, ніж за відповідний період 2019 року.

Напередодні не відбувся аукціон з продажу Хоростківського спиртзаводу, його виставлять на повторний аукціон зі зниженням стартової ціни.

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Економічна правда