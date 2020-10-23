Ще один завод "Укрспирту" "пішов з молотка" за 50 мільйонів

Фонд держмайна 22 жовтня продав третій об'єкт ДП "Укрспирт" - Овечацьке МПД за 53 млн грн.

Про це повідомляється на сайті Фонду.

Зазначається, що ціна зросла зі стартових 19,8 млн грн до 53 млн грн.

"На відкритих конкурентних торгах онлайн змагалися п’ять учасників аукціону. Разом з правом власності на Овечацьке МПД, новий власник матиме можливість отримати ліцензію на виробництво спирту", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Фонд державного майна продав другий об'єкт спиртової галузі - Артемівський спиртзавод - за 50 мільйонів гривень.

Фонд державного майна 15 жовтня продав Немирівський спиртзавод ДП "Укрспирт" за 55 млн грн.

Переможцем аукціону стало ТОВ "ЛВН Лімітед".

Економічна правда