"Ориентируемся на экспорт": Новый инвестор Марыливского спиртзавода рассказал о планах

Компания из Молдовы Zernoff, которая купила на приватизационном аукционе Марыливское МПД и хранения спирта (Тернопольская область), комментируя планы по объекту, заявила, что ориентируется на экспорт, а на внутренний рынок не рассчитывает.

Об этом в комментарии ЭП рассказал представитель Zernoff.

На вопрос ЭП, почему компанию заинтересовал объект приватизации в Украине в эпоху турбулетности и неопределенности, представитель Zernoff ответил:

"Присутствие на рынке Украины - это часть нашей стратегии по присутствию в Европе и в черноморских регионах. Мы просто постепенно идем по своему плану. Украина - вторая страна после Молдовы, что будет дальше - покажет время".

"Мы достаточно давно начали изучать заводы, мы ориентировались на определенный географический регион, местонахождение. Тот объект, который мы выбрали, мы его и купили. Он нам показался наиболее привлекательным, мы его знаем давно, у нас с ним давние отношения, которые мы решили переоформить и закрепить", - пояснили в компании, почему выбрали именно Марыливское МПД.

"Мы дали за этот актив ту цену, которая является для нас рыночной, и мы ни в коем случае не переплачивали бы за актив, если бы считали, что он стоит дешевле. Это интересная площадка и своим оборудованием, и возможностью быстрого старта.

Мы экспортно ориентированная компания, наши клиенты - это иностранцы, на внутренний рынок мы не рассчитываем, взаимодействие с рынком Украины будет только с поставщиками сырья, ну, и с сотрудниками, которых мы примем в штат. Мы производим качественный продукт и успешно работаем на европейских рынках", - рассказали в компании.

"В наши планы входит полная модернизация завода", - добавил представитель Zernoff.

По словам руководителя компании Эдуарда Дьячука, основные рынки сбыта Zernoff - Турция, Сербия, Ирак, Польша, Чехия, Израиль.

"Мы оценивали риски перед тем, как зайти в Украину. Я не считаю, что Украина является непривлекательной с точки зрения инвестиций", - добавил он.

Напомним:

Фонд госимущества продал на приватизационном аукционе Марыливское МПД и хранения спирта (Тернопольская область), стартовая цена выросла в 2,2 раза - с 54,7 млн грн до 120 млн грн.

Марыливское МПД и хранения спирта (Тернопольская область) на приватизационном аукционе купила компания из Молдовы Zernoff, которая позиционирует себя как крупнейшего производителя этилового спирта в Молдове.

Шестой объект "Укрспирта" "ушел с молотка" за цену, почти в три раза выше стартовой. Госпредприятие во Львовской области приобрело ООО "ФИНАНС-СЕРВИС ПЛЮС".

Ранее инвесторов нашли Немировская, Артемовское, Овечацкое, Лопатинское и Бершадское МПД.

Сообщалось, что за 9 месяцев текущего года "Укрспирт" получил на 63,4% больше чистой прибыли, чем за соответствующий период 2019 года.

Накануне не состоялся аукцион по продаже Хоростковского спиртзавода, его выставят на повторный аукцион со снижением стартовой цены.

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Экономическая правда