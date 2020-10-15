Перший з об'єктів "Укрспирту" приватизували за 55 мільйонів
Фонд держмайна 15 жовтня провів приватизацію першого об'єкту ДП "Укрспирт" - Немирівського МПД, завод за 55,08 млн грн приватизувало ТОВ "ЛВН ЛІМІТЕД".
Про це повідомляє прес-служба Фонду.
Зазначається, що на аукціон об'єкт виставили зі стартовою ціною 49,5 млн грн.
"Зростання ціни від стартової вдалося досягти завдяки продуманим алгоритмам проведення приватизаційних аукціонів - які мотивують учасників пропонувати вищу ціну від стартової вже на етапі подання заявок.
Компанія-переможець була єдиною, хто подав заявку на участь в аукціоні. Разом із тим, через захищеність інформації про кількість учасників аукціону до початку його проведення, учасник запропонував ціну вищу за стартову на більше ніж 5 млн грн для отримання переваги на випадок можливої конкуренції під час торгів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після підписання протоколу про результати аукціону, укладання договору купівлі-продажу та проведення повного розрахунку процес приватизації Немирівського МПД вважатиметься офіційно завершеним.
За даними порталу YouControl, основним видом діяльності ТОВ "ЛВН ЛІМІТЕД" є дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв.
Також серед видів діяльності компанії:
- Виробництво олії та тваринних жирів
- Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості
- Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань
- Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах
- Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.
- Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
- Оптова торгівля напоями.
Відповідно до реєстру, ТОВ "ЛВН ЛІМІТЕД" зареєстроване у Вінниці та має філію у Немирові.
Засновником компанії вказана "НЕМІРОФФ ІНТЕЛЛЕКТЬЮАЛ ПРОПЕРТІ ІСТЕБЛІШМЕНТ" (Ліхтенштейн), серед кінцевих бенефіціарів - Яків Грібов, Анатолій Кіпіш та Белла Фінкельштейн.
Економічна правда
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