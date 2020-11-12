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Сьомий об'єкт "Укрспирту" приватизували за рекордну суму

Четвер, 12 листопада 2020, 13:10
 

Фонд держмайна продав на приватизаційному аукціоні Марилівське МПД і зберігання спирту (Тернопільська область), стартова ціна зросла у 2,2 разів – з 54,7 млн грн до 120 млн грн..

Про це повідомляє прес-служба Фонду у Facebook.

"Декілька хвилин тому завершився аукціон з продажу майна Марилівського МПД та зберігання спирту (Тернопільська область). Це вже сьомий об'єкт спиртової галузі, для якого ми залучили приватного інвестора.

За об'єкт приватизації на торгах змагалися 2 компанії, а стартова ціна зросла у 2,2 разів – з 54,7 млн грн до 120 млн грн. Після підписання протоколу про результати аукціону, укладання договору купівлі-продажу та проведення повного розрахунку процес приватизації Марилівського МПД вважатиметься офіційно завершеним", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Шостий об’єкт "Укрспирту" "пішов з молотка" за ціну, майже втричі вищу за стартову. Держпідприємство на Львівщині придбало ТОВ "ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС".

Раніше інвесторів знайшли Немирівське, Артемівське, Овечацьке, Лопатинське та Бершадське МПД.

Повідомлялось, що за 9 місяців поточного року "Укрспирт" отримав на 63,4% більше чистого прибутку, ніж за відповідний період 2019 року.

Напередодні не відбувся аукціон з продажу Хоростківського спиртзаводу, його виставлять на повторний аукціон зі зниженням стартової ціни.

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Економічна правда

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