"Укрспирт" за 9 місяців 2020 року збільшив чистий прибуток на 63%

За 9 місяців 2020 року "Укрспирт" отримав 28,1 млн грн чистого прибутку - це на 63,4% більше, ніж за аналогічний період 2019 року (17,2 млн грн).

Про це повідомив у Facebook керівник ДП "Укрспирт" Сергій Блескун.

За його словами, за три квартали заводами "Укрспирту" вироблено 4,7 млн дал спирту (ріст на 19,56%).

Блескун додав, що підприємство сплатило 424,2 млн грн податків (ріст на 31,2%).

"Найбільше зростання у порівнянні з тогорічним показником спостерігається у сплаті держдивідендів (+36,7 млн грн), ПДВ (+26 млн грн) та акцизу (+18,38 млн грн)", - додав він.

"Ми маємо чудову тенденцію vs 2019, але темп у третьому кварталі зменшився. На це вплинули такі об'єктивні фактори як демонополізація (з 1 липня покупці мають змогу купувати спирт в інших державних заводів-виробників) та драматичне зростання цін на сировину - кукурудзу та пшеницю. Це призвело до погіршення рентабельності у третьому кварталі.

При цьому, паралельно з виробничим триває процес приватизації об'єктів держпідприємства. Це обов'язково створить позитивний економічний ефект для всієї спиртової галузі. Відтак, тільки за останні два тижні ФДМУ приватизував 3 об'єкти ДП "Укрспирт" на загальну суму майже 160 млн грн", - написав Блескун.

Економічна правда