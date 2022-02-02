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Уряд призначив нового тимчасового керівника "Укрспирту"

Середа, 2 лютого 2022, 14:35
 
фото: укрспирт

Кабмін тимчасово поклав виконання обов'язків директора ДП "Укрспирт" на Віталія Жадобіна.

Про це повідомив у Telegram представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

Відповідно до декларацій, Жадобін раніше працював в "Укрспирті" начальником управління.

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Нагадуємо:

В.о. директора ДП "Укрспирт" Сергій Блескун заявив, що залишає свою посаду.

Раніше Міністерство економіки оголосило про початок конкурсного відбору на посаду директора ДП "Укрспирт".

Національна поліція 25 листопада провела обшуки у приміщенні центрального апарату ДП "Укрспирт" та вдома у його тимчасового директора Сергія Блескуна.

Економічна правда

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Кабмін Укрспирт

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