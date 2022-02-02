Уряд призначив нового тимчасового керівника "Укрспирту"
Кабмін тимчасово поклав виконання обов'язків директора ДП "Укрспирт" на Віталія Жадобіна.
Про це повідомив у Telegram представник уряду у ВР Тарас Мельничук.
Відповідно до декларацій, Жадобін раніше працював в "Укрспирті" начальником управління.
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Нагадуємо:
В.о. директора ДП "Укрспирт" Сергій Блескун заявив, що залишає свою посаду.
Раніше Міністерство економіки оголосило про початок конкурсного відбору на посаду директора ДП "Укрспирт".
Національна поліція 25 листопада провела обшуки у приміщенні центрального апарату ДП "Укрспирт" та вдома у його тимчасового директора Сергія Блескуна.
Економічна правда
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