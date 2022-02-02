Фонд держмайна виставив на продаж 5 спиртзаводів: яка сумарна стартова ціна

фото: укрспирт

Фонд держмайна оголосив про проведення 5 приватизаційних онлайн-аукціонів спиртзаводів - вони відбудуться у період з 25 лютого по 4 березня. Сумарна стартова ціна всіх аукціонів - понад 140 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба "Укрспирту".

До переліку увійшли такі об’єкти ДП "Укрспирт":

Вузлівське (Львівська область) – аукціон 25 лютого. Стартова ціна – 21 708 351,18 грн;

Марилівське (Тернопільська область) – аукціон 28 лютого. Стартова ціна – 52 100 868,74 грн;

Струтинське (Львівська область) – аукціон 1 березня. Стартова ціна – 31 338 684,70 грн;

Червонослобідське (Київська область) – аукціон 2 березня. Стартова ціна – 9 776 602,60 грн;

Стадницьке (Київська область) – аукціон 4 березня. Стартова ціна – 26 393 749,40 грн.

Детальна інформацію про обєкти та проведення аукціонів - за посиланням https://bit.ly/3s3rZ4M.

З початку 2020 року було проведено 26 успішних аукціонів приватизації спиртових активів на близько 1,5 мільярда гривень.

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Економічна правда