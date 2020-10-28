Черговий об'єкт "Укрспирту" приватизували за 50 мільйонів

Черговий об'єкт ДП "Укрспирт" - Лопатинський МПД - приватизували на онлайн аукціоні за 50 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба ДП "Укрспирт".

"28 жовтня 2020 року відбувся успішний аукціон приватизації Лопатинського МПД та зберігання спирту з переліку об’єктів "ДП Укрспирт", на якому змагалися 4 учасники, а ціна зросла зі стартових 18 735 537 грн до 50 010 000 грн.

Таким чином Фонд державного майна України продовжує успішно проводити прозорі онлайн аукціони з приватизації об’єктів ДП "Укрспирт" в рамках реалізації програми демонополізації спиртової галузі та залучати інвестиції в економіку України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після підписання протоколу про результати аукціону, укладання договору купівлі-продажу та проведення повного розрахунку процес приватизації Лопатинського МПД вважатиметься офіційно завершеним, а новий власник активу отримає можливість стати учасником нового ринку виробництва спирту.

Нагадуємо:

Фонд державного майна продав другий об'єкт спиртової галузі - Артемівський спиртзавод - за 50 мільйонів гривень.

Фонд державного майна 15 жовтня продав Немирівський спиртзавод ДП "Укрспирт" за 55 млн грн.

Переможцем аукціону стало ТОВ "ЛВН Лімітед".

Фонд держмайна 22 жовтня продав третій об'єкт ДП "Укрспирт" - Овечацьке МПД за 53 млн грн.

Економічна правда