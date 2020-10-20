Другий завод "Укрспирту" "пішов з молотка"

Фонд державного майна продав другий об'єкт спиртової галузі - Артемівський спиртзавод - за 50 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна у Фейсбук.

"Щойно завершився аукціон з продажу майна Артемівського МПД та зберігання спирту. Це вже другий об'єкт спиртової галузі, для якого нам вдалося залучити приватного інвестора.

Власниками Артемівського спиртзаводу хотіли стати одразу дві компанії. Стартова ціна об'єкта зросла в 1,7 раза – з 29,7 млн грн до 50 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо:

Фонд державного майна 15 жовтня продав Немирівський спиртзавод ДП "Укрспирт" за 55 млн грн.

Переможцем аукціону стало ТОВ "ЛВН Лімітед".

Економічна правда