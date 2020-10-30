Фонд держмайна не зміг продати завод "Укрспирту" за стартовою ціною в 63 мільйони

Аукціон з продажу Хоростківського спиртзаводу ДП "Укрспирт" за стартовою ціною 62,75 млн грн не відбувся, завод виставлять на повторний аукціон зі зниженням стартової ціни.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на "ProZorrо.Продажі".

Зазначається, що завод, розташований у м. Хоростків (Тернопільська область), спеціалізується на виробництві біоетанолу.

"Добова потужність виробництва - 5,5 тис дал. Виробництво на об'єкті тимчасово призупинено", - йдеться у повідомленні.

Перед цим також не відбувся аукціон з продажу Лужанського спиртзаводу (Чернівецька обл.) ДП "Укрспирт". Підприємство буде виставлено на повторний аукціон із зниженням стартової ціни 30 листопада 2020.

Стартова ціна становила 17,32 млн грн.

Нагадаємо:

На Вінниччині приватизували ще одне держпідприємство - Бершадський спиртзавод. В аукціоні перемогло ТОВ "АКВА СОЛАР ІНВЕСТ" із запропонованою ціною 19,8 мільйона гривень.

Раніше інвесторів знайшли Немирівське, Артемівське, Овечацьке та Лопатинське МПД. Їхня ціна у середньому становила 50 мільйонів гривень.

Повідомлялось, що за 9 місяців поточного року "Укрспирт" отримав на 63,4% більше чистого прибутку, ніж за відповідний період 2019 року.

Економічна правда