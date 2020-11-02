Черговий об'єкт "Укрспирту" приватизували за рекордну суму

Шостий об’єкт "Укрспирту" "пішов з молотка" за ціну, майже втричі вищу за стартову. Держпідприємство на Львівщині придбало ТОВ "ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС".

Про це повідомляє Фонд держмайна.

Суходільське місце провадження діяльності (МПД) приватизували за понад 60 мільйонів гривень, тоді як стартова ціна лоту становила 21,7 мільйона гривень. В аукціоні взяли участь 4 компанії.

Офіційно процедура приватизації буде завершеною після підписання протоколу про результати аукціону, укладання договору купівлі-продажу та проведення повного розрахунку.

Основним видом діяльності нового власника держпідприємства зазначається оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва.

Загалом Фонд держмайна залучив понад 268 мільйонів гривень завдяки приватизації об’єктів "Украспирту" - на сьогодні це 6 об’єктів нерухомості.

Раніше інвесторів знайшли Немирівське, Артемівське, Овечацьке, Лопатинське та Бершадське МПД.

Повідомлялось, що за 9 місяців поточного року "Укрспирт" отримав на 63,4% більше чистого прибутку, ніж за відповідний період 2019 року.

Напередодні не відбувся аукціон з продажу Хоростківського спиртзаводу, його виставлять на повторний аукціон зі зниженням стартової ціни.