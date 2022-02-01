Керівник Укрспирту йде з посади
В.о. директора ДП "Укрспирт" Сергій Блескун заявив, що залишає свою посаду.
Про це він повідомив у Facebook.
"Сьогодні завершується мій останній робочий день в Укрспирті. З дня мого призначення минуло 819 днів... Заява подана за власним бажанням", - написав Блескун.
За його словами, він виграв конкурс на посаду директора "Укрспирту", але так і не був призначений на посаду.
Блескуна призначили на посаду у листопаді 2019 року за часів уряду Олексія Гончарука.
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Нагадуємо:
Раніше Міністерство економіки оголосило про початок конкурсного відбору на посаду директора ДП "Укрспирт".
Національна поліція 25 листопада провела обшуки у приміщенні центрального апарату ДП "Укрспирт" та вдома у його тимчасового директора Сергія Блескуна.
Економічна правда
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