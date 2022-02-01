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Керівник Укрспирту йде з посади

Вівторок, 1 лютого 2022, 12:10
 
Сергій Блескун
фото: укрспирт

В.о. директора  ДП "Укрспирт" Сергій Блескун заявив, що залишає свою посаду.

Про це він повідомив у Facebook.

"Сьогодні завершується мій останній робочий день в Укрспирті. З дня мого призначення минуло 819 днів... Заява подана за власним бажанням", - написав Блескун.

За його словами, він виграв конкурс на посаду директора "Укрспирту", але так і не був призначений на посаду.

Блескуна призначили на посаду у листопаді 2019 року за часів уряду Олексія Гончарука.

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Нагадуємо:

Раніше Міністерство економіки оголосило про початок конкурсного відбору на посаду директора ДП "Укрспирт".

Національна поліція 25 листопада провела обшуки у приміщенні центрального апарату ДП "Укрспирт" та вдома у його тимчасового директора Сергія Блескуна.

Економічна правда

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