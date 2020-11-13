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Приватизація: Марилівський спиртзавод "Укрспирту" купив іноземний інвестор

П'ятниця, 13 листопада 2020, 09:45
 

Марилівське МПД і зберігання спирту (Тернопільська область) на приватизаційному аукціоні купила компанія з Молдови Zernoff, яка позиціонує себе як найбільшого виробника етилового спирту в Молдові.

Про те, що переможцем аукціону стала Zernoff, у Facebook повідомила заступник голови Мінекономіки Світлана Панаіотіді.

"За результатами аукціону стартова ціна окремого майна Марилівського місця провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту зросла більше, ніж у 2 рази (за 54,7 млн стартових) і становить 120 млн грн, які незабаром надійдуть до бюджету.

Вітаю нового інвестора підприємство "ZERNOFF" з цією подією. Таки іноземний інвестор", - написала вона.

 
Фото: ЕП

Компанія Zernoff заснована у 2001 році, засновником є румунська компанія Viteza Optim, а кінцевими бенефіціарами - Георгій Козовякін і Денис Чібізов.

На офіційному сайті Zernoff йдеться, що компанія позиціонує себе як найбільшого виробника етилового спирту в Молдові.

"Новий модернізований завод почав свою роботу в 2015 році, і ми з гордістю можемо сказати, що зараз ми лідери як на місцевому ринку, так і в чорноморському регіоні. Ми досягли виробничої потужності в розмірі 3 млн літрів спирту, 2 400 тонн DDGS і 450 тонн CO2 щомісяця", - йдеться у повідомленні на сайті Zernoff.

Нагадаємо:

Фонд держмайна продав на приватизаційному аукціоні Марилівське МПД і зберігання спирту (Тернопільська область), стартова ціна зросла у 2,2 разів – з 54,7 млн грн до 120 млн грн.

Шостий об’єкт "Укрспирту" "пішов з молотка" за ціну, майже втричі вищу за стартову. Держпідприємство на Львівщині придбало ТОВ "ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС".

Раніше інвесторів знайшли Немирівське, Артемівське, Овечацьке, Лопатинське та Бершадське МПД.

Повідомлялось, що за 9 місяців поточного року "Укрспирт" отримав на 63,4% більше чистого прибутку, ніж за відповідний період 2019 року.

Напередодні не відбувся аукціон з продажу Хоростківського спиртзаводу, його виставлять на повторний аукціон зі зниженням стартової ціни.

Читайте також: "Укрспирте", до побачення? Як заробити два мільярди на продажі спиртзаводів

Економічна правда

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Укрспирт спирт приватизація інвестиції

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