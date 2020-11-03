Укрспирт, до побачення? Як заробити два мільярди на продажі спиртзаводів

"Для України це буде як вибух ядерної бомби", – так казав про приватизацію спиртових заводів два місяці тому один з співрозмовників ЕП в Фонді держмайна.

Тоді ще тривала підготовка до продажу заводів "Укрспирту", а цією фразою чиновник підкреслював виключно позитивний ефект майбутньої приватизації.

В жовтні стартували перші конкурси і за цей час з молотка пішли уже п'ять об'єктів, на яких країна виручила 230 млн грн. Ще два конкурси закінчились безрезультатно.

Першим свого власника знайшов Немирівський спиртзавод (Вінницька область) – за 55 млн гривень. Їм очікувано стала компанія Nemiroff, виробництво якої знаходиться за кілька сотень метрів від місця розташування державного заводу.

Другим держава продала Артемівський спиртзавод – за 50 млн грн – власниці сонячної електростанції.

Третім приватизували Овечацький спиртзавод – за 53 млн грн, четвертим – Лопатинський – за 50 млн грн, п'ятим – Бершадський – за 20 млн грн.

Загалом у Фонді держмайна до кінця року розраховують продати 41 завод ДП "Укрспирт", включаючи реалізовані. За оцінкою, проведеною в березні, загальна орієнтовна балансова вартість цих об'єктів сягає 1,1 млрд дол. Проте виручити у Фонді розраховують близько 2 млрд дол.

Спиртзаводи Стартова ціна Ціна продажу Немирівський завод (Вінницька область) 49,5 55,08 Артемівський завод (Харківська область) 29,7 50 Овечацький (Вінницька область) 19,8 53 Лопатинський (Львівська область) 18,7 50 Бершадський (Вінницька область) 19,8 19,8

Утім є і перші невдачі. Не було зацікавлених купити Хоростківський спиртзавод (Тернопільська область) за стартової ціни 62,7 млн грн і Лужанський (Чернівецька область) – за 17,3 млн грн. Обидва, на відміну від реалізованих заводів, спеціалізуються на технічних спиртах: перший – виробляє біоетанол, другий – технічні рідини.

На privatization.gov.ua зазначається, що Хоростківський завод – "потужне високомодернізоване підприємство, енергоефективне і з новим обладнанням". Натомість, Лужанський вважається одним з найгірших майданчиків ДП.

За словами заступника голови Фонду держмайна Тараса Єлейка, головна проблема цих заводів в тому, що вони виробляють спирт з меляси (залишки цукробурякового виробництва. – ЕП), якої не так багато наразі в країні через падіння цукрового виробництва.

Магніт для криміналу

Якби там не було, але сам факт демонополізації галузі і продажу спиртзаводів , які насправді держава контролювала лише де-юре, уже є успіхом. Здебільшого ці заводи працювали "під парасолькою" бандитських угрупувань, а в інформаційному полі частіше фігурували в кримінальних хроніках.

Наведемо декілька прикладів з минулого, які демонструють, наскільки ця галузь була проблемною.

Епізод 1. В 2016 році покійний екс-міністр аграрної політики Тарас Кутовий в розмові з УП визнавав, що йому довелось пересісти на броньований Mersedes-"кубік" саме через "Уксрпирт"

"На одному із заводів "Укрспирту" двох резервістів – колишніх АТОшників – після складного дня роботи підірвали на розтяжці в під’їзді їхнього будинку. Я сприйняв це як недобрий сигнал", – пояснював він своє рішення.

Епізод 2. В 2017 році в одному зі спальних районів Києва застрелили помічника директора "Укрспирту" Віктора Панкова, який раніше очолював ДП в статусі в.о. директора. Це сталось посеред білого дня, близько 8 ранку, на багатолюдній вулиці.

Пізніше у цій справі засудили до п'яти років позбавлення волі засновника "Всеукраїнської асоціації захисту навколишнього середовища" Петра Дугінова. Як випливає із справи, йому колишній скандальний голова "Укрспирту" Михайло Лабутін (керував ДП у 2014 році. – ЕП) доручив вербування колишніх добровольців у злочинне угруповання.

За версією слідства, банда скоїла також замах на заступника директора "Укрспирту" Ігоря Ільчишина. Сам Лабутін заперечує свою вину.

Епізод 3. Окрема історія, яка заслуговує на книгу чи на серіал про кримінальні війни – втеча і переховування колишнього голови ДП "Укрспирт" – уже згаданого Лабутіна.

П'ять років тому він втік з київського кардіохірургічного центру, переховувався в зоні АТО, а потім опинився в Румунії, де його затримали на початку 2018 року. Пізніше румуни відмовили Україні в його екстрадиції.

До криміналу варто також додати систематичні зловживання на самих підприємствах. Йдеться про закупівлю сировини за завищеними цінами, про продаж спирту – за заниженими, підпільну реалізацію. необлікованого спирту та ухилення від сплати податків

"З 2016 року по 2019 рік на ДП "Укрспирт" змінилося п'ять директорів. Це промовисто свідчить про ефективність менеджменту. Правоохоронці досі розслідують численні зловживання", – наголошує голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

Які заводи продає держава: ДП і концерн

Раніше голова ДП "Укрспирт" Сергій Блескун в колонці на ЕП зазначав, що загалом є 81 спиртзавод.

З них: 41 – це ДП "Укрспирт", 37 – концерн "Укрспирт", один – у Держуправлінні справами і два – в підпорядкуванні Міністерства охорони здоров'я. Приблизно 40 вже довго стоять без роботи, а більше 20 – в розбитому стані і "на дахах деяких ростуть дерева".

Що таке ДП і концерн?

ДП "Укрспирт" – об'єднує 41 виробничий майданчик. Воно було створене у 2010 році за ініціативи уряду Миколи Азарова. Головною ціллю була централізація галузі. Тобто, заводи залили в одне підприємство і все їхнє майно внесли в статутний капітал одного ДП. Де-факто це окремі заводи, але де-юре – вони усі входять в одне підприємство.

До цього моменту спиртзаводи як окремі підприємства входили в державний концерн "Укрспирт" і багато з цих об'єктів жили окремим життям, а інструкції керівників концерну носили дорадчий характер і виконувалися директорами заводів рідко.

За цей час в ДП вдалось перевести 41 підприємство, інші залишились в складі концерну.

На продаж виставлятись будуть усі заводи, але форма, в якій представлений кожен з них, буде відрізнятись.

Так, ДП буде в себе відділяти окреме майно одного спиртзаводу (МПД), яке буде продаватись як один лот. Тобто, купувати будуть не юрособу, а окреме майно одного заводу, яке окремо купити буде неможливо.

МПД – місця провадження діяльності та зберігання спирту, фактично є групою окремого майна, що включає будівлі, устаткування, рухоме майно та інші засоби, що можуть забезпечити повний виробничий цикл.

Саме як МПД продавались перші п'ять заводів ДП "Укрспирт".

Натомість, у концерну "Укрспирт" немає спільного балансу, тож кожен завод буде продаватись як окреме підприємство. Утім досі концерн ще нічого не передавав у Фонд держмайна.

"З ними ситуація складніша через невирішені фінансові питання, що ускладнюють їх підготовку до приватизації", – пояснював раніше голова ФДМ Дмитро Сенниченко.

Скоріше за все йдеться про борги окремих заводів. Раніше очільники "Укрспирту" визнавали, що сумарні борги заводів концерну – це мільярди гривень, більша частина яких "штучно надуті" для доведення підприємств до банкрутства і отримання активу за безцінь.

Загалом забезпечувати країну спиртом, як зазначають в Фонді, можуть 20 заводів. Наразі реально працює тільки 15 заводів, які входять в ДП. Інші не працюють, бо нема збуту.

Законодавство демонополізації спиртової галузі виписане так, що першими продаються заводи, які не працюють.

Про ліцензію та умови приватизації

Нові правила в Україні запрацювали з 1 липня 2020 року – з цього дня була скасована монополія на виробництво спирту. Повне відкриття ринку відбудеться у декілька етапів, але отримати ліцензію і виробляти спирт можна уже зараз.

Купивши завод на аукціоні, інвестор фактично купує вхід на ринок – і отримує ліцензію.

джерело: фонд держмайна

До липня 2021 року ліцензію можуть отримати ті, хто купив заводи на приватизації, а після цього – можна буде отримати ліцензію уже на новозбудовані заводи.

Проте, є окремі державні спиртзаводи, які вже отримали ліцензії. Про це ще в серпні з посиланням на керівника ДП "Укрспирт" Сергія Блескуна повідомляла liga.net. Йдеться про три заводи – Зірненський, Холминський і Юрковський спиртзаводи – які раніше перебували в списках на ліквідацію.

Разом з тим, Україна оголосила, що повністю закриває імпорт спирту до 2024 року. Хоча це більше схоже на маркетинговий хід: навряд чи хтось буде заходити в країну, в якій втричі більше потужностей для виробництва спирту, ніж її ринок може поглинути.

Для покупців є дві ключові умови. Перше – це збереження профілю діяльності заводу. Друге – збереження не менше 70% виробничого персоналу. Все це – так само до 1 липня 2021 року.

Сумарно на всіх спиртзаводах працює близько 3 000 людей. На одному заводі працює від 32 до 147 робітників, в залежності від його розміру.

Насправді більшість робітників на заводах згодом можуть бути звільнені

"Тут 200 років технологія не мінялась. На якихось заводах була модернізація, але несуттєва – підмалювали, підфарбували. Якщо завод глибоко модернізувати і автоматизувати більшість процесів, то значно скоротиться кількість персоналу", – пояснює ЕП співрозмовник в ДП "Укрспирт".

Крім цього, підприємство, яке виробляє спирт, повинно мати цілодобові системи відеоспостереження за виробництвом і відпуском продукції. Відключення цілодобових систем відеоспостереження є підставою для відмови в ліцензії або її відкликання.

Кому потрібен той спиртзавод

Якщо максимально спростити, то спиртзаводи – це фактично машини для переробки зерна. Вони працюють за тим же самим методом перегонки, який широко практикувався в сараях та гаражах під час перебудови.

На вході – зерно – пшениця, жито, ячмінь, овес, кукурудза, просо. На виході – спирт і зернова барда, яка може бути кормом для худоби. Сировиною для одержання спирту також може бути картопля, цукрові буряки, цукрова патока або меляса. джерело: дп "укрспирт"

Крім харчового спирту заводи можуть також давати на виході: технічний спирт, біоетанол, кормові продукти для худоби (барда), біогаз чи вуглекислоту.

За даними технічного аудиту були визначені 4 категорії заводів. 1 – 31 завод, де виробляють харчовий спирт. 2 – 10 підприємств, які можуть виробляти біоетанол. 3 – 11 – спирт денатурований – технічний. 4 – 29 заводів, які визначені як промислові майданчики.

джерело: фонд держмайна

Зважаючи на це, в Фонді держмайна вважають, що потенційними покупцями можуть бути шість груп.

Перша група – це, звісно, виробники алкоголю. Горілчаним компаніям, насправді, цікаві не самі заводи, а скасування державної монополії на виробництво спирту.

"Спирти – це не якесь унікальне виробництво. Державні спиртзаводи плюс-мінус в однаковому стані – і з обладнанням, і з усім. Це точно не про "Ферррарі", це такий собі "Жигуль", десь він менш помальований, десь – більше", – каже співрозмовник в Фонді держмайна.

Натомість, за оцінкою одного з учасників ринку, більшість заводів знаходиться в плачевному стані, а інтерес, на його думку, можуть представляти тільки окремі об'єкти, "але їх не так багато". "Тому дешевше побудувати виробництво з нуля, ніж викуповувати державні активи", – вважає він.

З інших, кого в Фонді бачать покупцями: друга група – це виробники біоетанолу, третя – фармацевтичні виробники, четверта – хіміки, виробники антисептиків, п'ята – агровиробники, шоста – інвестиційні компанії, які можуть купити активи для подальшого перепродажу.

"29 підприємств – це фактично порожні майданчики, в яких немає ні обладнання, ні капітальних будівель для експлуатації. Новий власник може створити тут новий завод чи фабрику, не обов'язково для виробництва спирту", – каже заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький.

В Фонді держмайна наголошують, що на таких об'єктах є необхідна інфраструктура: підведені залізничні колії, є газ, електрика, персонал. Фактично тут можна почати будь-який бізнес.

Щодо аграріїв, то передбачається, що потенційно спиртзаводи можуть бути цікавими для виробництва біоетанолу, біогазу та інших похідних на кшталт зернової барди, якою можна годувати худобу.

Натомість, як зазначає гендиректор Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Романа Сластьона, аграрним холдингам спиртзаводи не дуже цікаві.

"Були думки, що їх викуплять, щоб перепрофілювати під виробництво біоетанолу з кукурудзи. Однак розрахунки показали, що немає економічної вигоди. Більшість цих заводів – це металобрухт", – зазначив він в коментарі ЕП.

Хто може купити завод? Інвестором може бути будь-хто – і фізична, і юридична особа, як резиденти, так і нерезиденти. Є заборона для осіб, пов’язаних з державою-агресором або стосовно яких застосовано санкції. Також є заборона для інвестицій з офшорів без прозорої структури власності.

Спиртова галузь – чотириразове падіння за 10 років

"Поки у сусідній Молдові на спиртзаводах ставлять сонячні батареї, частина українських і досі працюють на мазуті та дорогому газі", – зауважує голова ДП "Укрспирт" Сергій Блескун.

В 90-х виробництво спирту в Україні було одним з найкращих – український спирт за якістю і ціною конкурував з країнами колишнього СРСР та Європи. З часом галузь занепала, а обсяги виробництва значно впали.

Наприкінці 2019 року в "Укрспирті" визнавали, що за середньої собівартості спирту 190 грн за декалітр ДП продавало його за 370 грн. Така маржинальність, мовляв, необхідна для підтримки роботи усіх заводів.

За останні 10 років виробництво легального харчового спирту скоротилося в Україні вчетверо.

Дані уряду: Виробничі потужності українських спиртзаводів – близько 600 млн літрів. Попит на етиловий спирт на внутрішньому ринку – 80 млн літрів на рік, завантаженість державних заводів – не більше 13%. Дані Держстату: експорт етилового спирту в 2018-2019 роках становив 8,1 млн літрів та 9,3 млн літрів.

джерело: Pro-Consulting

Причина в державній монополії. Через відсутність будь-яких інвестицій, в тому числі приватних, виробнича база спиртзаводів стрімко зношувалась, а український спирт не міг конкурувати за ціною і якістю з аналогами, виробленими в сусідніх країнах.

За словами СЕО компанії Nemiroff Юрія Сорочинського, заборона і відсутність будь-яких інвестицій в модернізацію виробництв призвела до скорочення експортного потенціалу України на світових ринках.

"Ми припинили експортувати. Собівартість спирту істотно зросла в порівнянні зі світовими аналогами", – наголошує він.

Крім падіння експорту добиває галузь і зростання "тіньового" ринку спирту. За даними Мінекономіки, в 2007 році його частка становила 10% ринку, а в 2019 – 55%. У грошовому вираженні експерти оцінюють його обсяг 3 млрд гривень.

В уряді впевнені, що продаж спиртзаводів і демонополізація змінять галузь і зроблять український продукт більш конкурентним. Чи буде це так, чи заробить держава 2 млрд грн – поки що невідомо.

Зрештою, якби там не було, але від того, що в країні стане менше джерел криміналу та корупції виграють усі.

Чи стане при цьому на ринку менше контрафактного спирту? Питання риторичне і його треба адресувати контрольним органам і правоохоронцям.

В рамках проєкту "Приватизація + демонополізація = економічне зростання"