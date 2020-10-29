Всі розділи
Укр / Рус

Вже п’ятий спиртзавод приватизували за 20 мільйонів

Четвер, 29 жовтня 2020, 18:40
 

На Вінниччині приватизували ще одне держпідприємство - Бершадський спиртзавод. В аукціоні перемогло ТОВ "АКВА СОЛАР ІНВЕСТ" із запропонованою ціною 19,8 мільйона гривень.

Про це повідомляє Фонд держмайна.

За даними Prozorro.Продажі ТОВ "АКВА СОЛАР ІНВЕСТ" було єдиним учасником аукціону, пропозиція дорівнювала стартовій ціні.

Офіційно процедура приватизації буде завершеною після підписання протоколу про результати аукціону, укладання договору купівлі-продажу та проведення повного розрахунку.

Це вже п’яте підприємство ДП "Укрспирт", що "йде з молотка".

Раніше інвесторів знайшли Немирівське, Артемівське, Овечацьке та Лопатинське МПД.  Їхня ціна у середньому становила 50 мільйонів гривень. 

Повідомлялось, що за 9 місяців поточного року "Укрспирт" отримав на 63,4% більше чистого прибутку, ніж за відповідний період 2019 року.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

спирт Укрспирт приватизація Фонд держмайна

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Як народжується конкуренція 16 жовтня 2020, 17:30
Фонд держмайна виставив на аукціон ще два об'єкти "Укрспирту" 15 жовтня 2020, 15:10
Що дасть Україні реформа спиртової галузі? 15 жовтня 2020, 14:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!