Всі розділи
Укр / Рус

Запрошуємо на перший за час великої війни Банківський форум

Комісія з цінних паперів призначила тимчасове керівництво "Фрідом фінанс"

Вівторок, 11 червня 2024, 10:52 - Артур Крижний

Нацкомісія з цінних паперів призначила тимчасовим керівником виконавчого органу підсанкційного брокера "Фрідом фінанс" Бондарчука Олександра Петровича.

Про це йдеться у відповідній постанові НКЦПФР.

Відповідну посаду Бондарчук обійматиме до 10.06.2025 року.

За даними народного депутата Ярослава Железняка, вже два роки на "Фрідом фінанс" заблоковано 12 748 рахунків у цінних паперах. 95% – фізичні особи. Загальна вартість заблокованих на рахунках компанії активів становить 3,5 млрд грн.

Реклама:

Довідка. За інформацією з відкритих джерел Бондарчук Олександр Петрович - арбітражний керуючий, член Асоціації правників України. Спеціалізується на банкрутстві підприємств та поверненні боргів.

Читайте докладніше: Держава заблокувала мільярди гривень клієнтів "Фрідом фінанса". Чи отримають українці гроші?

Нагадаємо:

Реклама:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зупинила дії ліцензій компанії ТОВ "Фрідом Фінанс Україна", яку було включено до українського санкційного списку.

Економічна правда.

НКЦПФР біржа цінні папери
Реклама:
Матеріали за темою
"Українську біржу" позбавили ліцензії 6 червня 2024, 16:54
НКЦПФР оновила проєкт Внесок для українського інвестора: які напрямки він охоплює  6 червня 2024, 11:25
Голова Нацкомісії з цінних паперів Магомедов зацікавлений в ліквідації "Вересу" - заява клубу 23 травня 2024, 11:54
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті