Комісія з цінних паперів призначила тимчасове керівництво "Фрідом фінанс"

Нацкомісія з цінних паперів призначила тимчасовим керівником виконавчого органу підсанкційного брокера "Фрідом фінанс" Бондарчука Олександра Петровича.

Про це йдеться у відповідній постанові НКЦПФР.

Відповідну посаду Бондарчук обійматиме до 10.06.2025 року.

За даними народного депутата Ярослава Железняка, вже два роки на "Фрідом фінанс" заблоковано 12 748 рахунків у цінних паперах. 95% – фізичні особи. Загальна вартість заблокованих на рахунках компанії активів становить 3,5 млрд грн.

Реклама:

Довідка. За інформацією з відкритих джерел Бондарчук Олександр Петрович - арбітражний керуючий, член Асоціації правників України. Спеціалізується на банкрутстві підприємств та поверненні боргів.

Читайте докладніше: Держава заблокувала мільярди гривень клієнтів "Фрідом фінанса". Чи отримають українці гроші?

Нагадаємо:

Реклама:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зупинила дії ліцензій компанії ТОВ "Фрідом Фінанс Україна", яку було включено до українського санкційного списку.

Економічна правда.