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Список сумнівних інвестпроєктів поповнили ще 14 кейсів

Четвер, 13 червня 2024, 19:25 - Олексій Павлиш

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 14 кейсів.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Так, до переліку ненадійних інвестиційних проєктів додали: 

Повний перелік проєктів наведений на офіційній веб-сторінці Комісії в розділі "Захист прав інвесторів". 

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"Вкотре нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється", - заявили у Комісії.

Нагадаємо:

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 24 кейси.

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Економічна правда

НКЦПФР компанії шахрайство
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