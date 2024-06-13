Список сумнівних інвестпроєктів поповнили ще 14 кейсів
Четвер, 13 червня 2024, 19:25 -
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 14 кейсів.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Так, до переліку ненадійних інвестиційних проєктів додали:
- Gerchik & Co Stocks – https://gerchik-stocks.com/ https://gerchikco.market/
- Finteria – https://finteria.pro/ru/
- Investizo – https://investizo.com/ru
- LiquidityX – https://www.liquidityx.com/eu/ru/
- ActivTrades – https://www.activtrades.com/ru
- LCG – https://www.lcg.com/int/ru/
- PaxForex – https://ru.paxforex.org/
- SFCRYPTO – https://sfcrypto.cc/
- BITDEER – https://www.bitdeer.com/ru
- AST MINING – https://astmining.net/
- ForexMart – https://theforexmart.com/ru
- Tradeview Financial Markets SAC – https://www.tradeviewlatam.com/ru/
- PO TRADE – https://po.trade/uk
- Trust Capital – https://trustcapitaltc.eu/
Повний перелік проєктів наведений на офіційній веб-сторінці Комісії в розділі "Захист прав інвесторів".
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"Вкотре нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється", - заявили у Комісії.
Нагадаємо:
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 24 кейси.
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Економічна правда
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