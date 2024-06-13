Список сумнівних інвестпроєктів поповнили ще 14 кейсів

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 14 кейсів.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Так, до переліку ненадійних інвестиційних проєктів додали:

Gerchik & Co Stocks – https://gerchik-stocks.com/ https://gerchikco.market/

Finteria – https://finteria.pro/ru/

Investizo – https://investizo.com/ru

LiquidityX – https://www.liquidityx.com/eu/ru/

ActivTrades – https://www.activtrades.com/ru

LCG – https://www.lcg.com/int/ru/

PaxForex – https://ru.paxforex.org/

SFCRYPTO – https://sfcrypto.cc/

BITDEER – https://www.bitdeer.com/ru

AST MINING – https://astmining.net/

ForexMart – https://theforexmart.com/ru

Tradeview Financial Markets SAC – https://www.tradeviewlatam.com/ru/

PO TRADE – https://po.trade/uk

Trust Capital – https://trustcapitaltc.eu/

Повний перелік проєктів наведений на офіційній веб-сторінці Комісії в розділі "Захист прав інвесторів".

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"Вкотре нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється", - заявили у Комісії.

Нагадаємо:

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 24 кейси.

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Економічна правда