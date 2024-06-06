НКЦПФР оновила проєкт Внесок для українського інвестора: які напрямки він охоплює 

Оновлений проєкт Внесок спрямований на підтримку економіки, українського інвестора та громадян як під час війни, так і упродовж подальшого відновлення країни.

Про це повідомляє НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку).

"Ми значно розширили проєкт Внесок, в якому хочемо показати наскільки важлива фінансова освіченість та своєчасне інформування про шахрайські схеми для благополуччя наших громадян.

Також звертаємо увагу на сучасні робочі продукти від НДУ для акціонерів та захисту прав українських підприємців", - повідомив голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

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В Комісії зазначили, що і надалі будуть розвивати проєкт та доповнювати його новим та корисним.

Внесок - це лендінг, де зібрана корисна та потрібна інформація для українського інвестора, для громадян, які цікавляться сферою інвестицій, а також для учасників ринків.

Проєкт охоплює такі напрями:

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"Державні облігації" - допомагають державі протистояти всім викликам, які стоять перед нею сьогодні. Ефективний інструмент, яким може скористуватись кожен українець.

"Освічений" дає можливість дізнатись простою мовою про ринки капіталу, його складові та діяльність учасників цього ринку.

"Захист інвесторів" - інформуємо про сумнівні інвестиційні проєкти, допомагаємо захистись від шахрайства та взагалі зрозуміти, як почати інвестувати.

Veleten та "Облік часток товариств" - нові технологічні продукти на ринках капіталу, які розробив Національний депозитарій України. Покликані захисти права власності українських підприємців та права міноритарних акціонерів.

Економічна правда