"Українську біржу" позбавили ліцензії

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) позбавила АТ "Українська біржа" ліцензії. Відповідне рішення було ухвалено 5 червня.

Про це повідомили співрозмовники ЕП в НКЦПФР. Цю інформацію підтвердив один з акціонерів біржі, який уточнив, що рішення набуде чинності лише через місяць, тобто на початку липня.

Причина ухвалення такого рішення – порушення закону "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки". Річ у тім, що власником істотного пакета акцій будь-якого ліцензіата НКЦПФР не може бути особа щодо якої, зокрема застосовані санкції. І така особа є серед учасників "Української біржі".

Власне єдиною особою, яка має істотну участь в її капіталі є Тимур Турлов, якого ще у жовтні 2022 року указом президента Володимира Зеленського було введено в дію рішення РНБО про запровадження проти нього п'ятирічних санкцій. Серед обмежень щодо нього – блокування активів.

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Турлов, через компанію Freedom Holding Corp. володіє 24,26% акцій "Української біржі".

еп

Її міноритарним акціонером (2,49%), через "Сбербанк Росії" та ланцюжок офшорних компаній, є Міністерство фінансів Російської Федерації. До березня 2024 року НКЦПФР ніби не помічала Турлова і Мінфін РФ в капіталі ліцензіата.

Через місяць в НКЦПФР попередили, що біржі ПФТС та "Українська біржа" можуть втратити ліцензії. 8 травня група інвестиційних компаній, КУА та банк звернулись до голови комісії Руслана Магомедова з листом (копія є в розпорядженні ЕП) в якому, враховуючи обставини, вони інформували про намір створити нову біржу. Також вони просили підтримати цю ініціативу.

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Згодом Магомедов направив листа (копія є в розпорядженні ЕП) прем'єр-міністру Денису Шмигалю, в якому очільник комісії підтримав ініціативу і просив те саме зробити уряд. Державі він запропонував взяти участь в капіталі нової біржі на рівні 25-30%.

В результаті це питання винесли на засідання Ради фінансової стабільності. 6 червня її члени прийняли рішення що держава не має брати участі в створенні нової біржі.

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Економічна правда.