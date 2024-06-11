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Комиссия по ценным бумагам назначила временное руководство "Фридом финанс"

Вторник, 11 июня 2024, 10:52 - Артур Крыжный

Нацкомиссия по ценным бумагам назначила временным руководителем исполнительного органа подсанкционного брокера "Фридом финанс" Бондарчука Александра Петровича.

Об этом говорится в соответствующем постановлении НКЦБФР.

Соответствующую должность Бондарчук будет занимать до 10.06.2025 года.

По данным народного депутата Ярослава Железняка, уже два года на "Фридом финанс" заблокировано 12 748 счетов в ценных бумагах. 95% - физические лица. Общая стоимость заблокированных на счетах компании активов составляет 3,5 млрд грн.

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Справка. По информации из открытых источников Бондарчук Александр Петрович - арбитражный управляющий, член Ассоциации юристов Украины. Специализируется на банкротстве предприятий и возврате долгов.

Читайте подробнее: Государство заблокировало миллиарды гривен клиентов "Фридом Финанса". Получат ли украинцы деньги?

Напомним:

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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку остановила действия лицензий компании ООО "Фридом Финанс Украина", которая была включена в украинский санкционный список.

Экономическая правда.

НКЦБФР биржа ценные бумаги
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