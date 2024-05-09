Компанія КНР заявила про намір стати провідним виробником електрокарів в Європі

Китайський автовиробник BYD розгляне можливість будівництва другого заводу в Європі у 2025 році, а до 2030 року компанія планує зайняти "провідну позицію" як виробник електрокарів у Європі.

Про це заявив європейський директор Майкл Шу, пише Reuters.

Шу сказав, що BYD хоче стати провідним виробником електромобілів в Європі до 2030 року.

"Ми впевнені, що зможемо зайняти лідируючі позиції до 2030 року", - сказав він на конференції FT "Майбутнє автомобіля".

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Нагадаємо:

Згідно з новим аналізом, ЄС доведеться запровадити величезні митні тарифи на рівні близько 50 відсотків, щоб зупинити потік дешевих китайських електромобілів до блоку.

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