Компанія КНР заявила про намір стати провідним виробником електрокарів в Європі
Четвер, 9 травня 2024, 18:19 -
Китайський автовиробник BYD розгляне можливість будівництва другого заводу в Європі у 2025 році, а до 2030 року компанія планує зайняти "провідну позицію" як виробник електрокарів у Європі.
Про це заявив європейський директор Майкл Шу, пише Reuters.
Шу сказав, що BYD хоче стати провідним виробником електромобілів в Європі до 2030 року.
"Ми впевнені, що зможемо зайняти лідируючі позиції до 2030 року", - сказав він на конференції FT "Майбутнє автомобіля".
Реклама:
Читайте також: Made in China більше не лякає: китайські електрокари захоплюють український ринок
Нагадаємо:
Згідно з новим аналізом, ЄС доведеться запровадити величезні митні тарифи на рівні близько 50 відсотків, щоб зупинити потік дешевих китайських електромобілів до блоку.
Реклама:
Реклама: