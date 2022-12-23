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Шмигаль запропонував Південній Кореї розпочати виробництво електрокарів в Україні

П'ятниця, 23 грудня 2022, 13:23 - Анастасія Жарикова

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з главою уряду Південної Кореї посилення співпраці та запропонував відкрити в Україні виробництво електромобілів.

Про це глава уряду повідомив у своєму Telegram.

"Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Республіки Корея Хан Док Су. Подякував за послідовну підтримку України, надання гуманітарної та нелетальної військової допомоги", – написав Шмигаль.

Глави уряду обговорили виклики, пов’язані з великою війною та перспективні напрямки майбутньої співпраці

"Розраховуємо на розширення обсягів допомоги від Південної Кореї в частині обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури. Торкнулися повоєнного відновлення та участі корейських компаній у відбудові. 

Зокрема, запропонував відкрити в Україні виробництво електромобілів", – додав Шмигаль.

Економічна правда

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