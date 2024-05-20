У Держенергонагляді розповіли, як діє моніторинг справедливості застосування графіків обмежень

Державна інспекція енергетичного нагляду України розпочала моніторинг справедливості застосування графіків обмежень.

Про це повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону "Єдині новини" та "Суспільного".

За його інформацією, першочергово представники відомства перевірятимуть недопущення з боку обленерго дискримінації між споживачами та забезпечення максимально можливого рівномірного розподілу обсягів зниження споживання між споживачами. Йдеться про однаковий час знеструмлення протягом доби.

У разі виявлення випадків нерівномірного розподілу буде вжито заходів для рівномірного обмеження електропостачання.

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Коментуючи стан української енергосистеми, Руслан Слободян зазначив, що на сьогодні зберігається стабільно напружена ситуація.

Голова відомства підкреслив, що Уряд докладає максимальних зусиль для того, щоб відшукати ресурси для відновлення енергетики. Зокрема, нещодавно на екстрені заходи з відновлення енергетики було додатково виділено 7 млрд гривень. Також активно залучається міжнародна допомога. Одне із джерел – Фонд підтримки енергетики, де наразі акумульовано понад 430 млн євро.

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Нагадаємо: Сьогодні, 20 травня, у нічні та ранкові години на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі.