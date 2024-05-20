НКРЕКП встановила нові граничні ціни на ринку електроенергії для стимуляції імпорту вночі

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) запровадила нову структуру граничних цін на електроенергію бізнесу з 1 червня.

Про це йдеться в ухваленому рішенні під час засідання 20 травня.

Зазначається, що згідно з рішенням НКРЕКП вечірні години пік прайс-кепи підвищаться на 20%, вночі в окремі години – більше ніж удвічі.

Відключення світла в Україні вночі пов'язані з несприятливими умовами імпорту електроенергії з Європи. Різниця в цінах робить купівлю вночі нерентабельною для перепродажу.

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Відповідно підвищення прайс-кепів дозволить стабілізувати енергосистему й збільшити імпорт у нічні години.

Так, з 1 червня на ринку на добу наперед (РДН) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) встановив максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00, з 11:00 до 17:00 на рівні 5600 грн/МВт-год, проти 3000 грн/МВт-год раніше.

Також з 08:00 до 11:00 ціни залишаються 6900 грн/МВт-год.

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Крім того, для часового проміжку з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 ціни зросли до 6900 грн/МВт-год. До цього з 07:00 до 08:00 – ціни становили 5600 грн/МВт-год.

Вечірні тарифи (з 17:00 до 23:00) зросли з 7500 грн/МВт-год до 9000 грн/МВт-год.

Мінімальна гранична ціна залишається на рівні 10 грн/МВт-год.

На балансуючому ринку максимальні граничні ціни вночі (з 00:00 до 07:00) збільшені з 4000 грн/МВт-год до 6600 грн/МВт-год.

Вдень (з 7:00 до 17:00) та вночі (з 23:00 до 24:00) ціна залишається на рівні 8250 грн/МВт-год.

Вечірній тариф (з 17:00 до 23:00) підвищився з 8250 грн/МВт-год до 10 000 грн/МВт-год.

Ціна в піковий нічний час (з 23:00 до 00:00) зросла з 4000 грн/МВт-год до 8250 грн/МВт-год.

Мінімальна гранична ціна залишається незмінною - 0,01 грн/МВт-год.

Нагадаємо:

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), встановила нові максимальні граничні ціни електроенергії (price caps) на ринках "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР).